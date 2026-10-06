ولاية أميركية تُدخل الذكاء الاصطناعي في علاج الأمراض الجلدية

في خطوة جديدة قد تثير الجدل بشأن مستقبل الرعاية الصحية، بدأت الأميركية تجربة تتيح للذكاء الاصطناعي إصدار وصفات أولية لعلاج حب الشباب، من دون الحاجة إلى مقابلة الطبيب بشكل مباشر في كل حالة.

وتوفر شركة «Nolla Health» هذه الخدمة عبر تطبيق «Nolla Derm»، حيث يلتقط المستخدم صورة لوجهه، ثم يتولى النظام تحليل حالة البشرة وتقييم شدة حب الشباب، قبل اختيار علاج من قائمة تضم 8 علاجات معتمدة.

وتقتصر التجربة في الوقت الحالي على البالغين الذين يعانون من حب الشباب بدرجتيه الخفيفة والمتوسطة.

رقابة بشرية على الوصفات

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ولا يعمل من دون رقابة بشرية؛ ففي أول 100 حالة، يراجع طبيب الوصفة قبل إرسالها إلى الصيدلية. وبعد ذلك، تخضع أول 500 وصفة لنظام رقابة لاحقة، قبل الانتقال إلى مراجعة عينة لا تقل عن 10% من الوصفات شهريًا، مع إحالة الحالات التي يعجز النظام عن تحديد العلاج المناسب لها إلى طبيب بشري.

وتبلغ تكلفة الخدمة 4.99 دولار شهريًا، فيما يتحمل المستخدم تكلفة الوصفات الدوائية بشكل منفصل. وتقول الشركة إن الهدف من الخدمة هو التعامل مع الحالات الروتينية وتخفيف الضغط عن أطباء الجلدية، وليس استبدالهم بشكل كامل، وفقًا لموقع «Digital Trends».

وتكتسب هذه التجربة أهميتها من كونها لا تقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح صحية، بل تمنحه دورًا أقرب إلى الطبيب، من خلال تقييم الحالة واختيار العلاج وإصدار الوصفة، وهو ما قد يمهد الطريق أمام استخدامات أوسع للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الطبية مستقبلًا.