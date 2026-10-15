تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

نظارة سامسونغ الذكية.. موعد الإطلاق والمواصفات

Lebanon 24
15-10-2026 | 14:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نظارة سامسونغ الذكية.. موعد الإطلاق والمواصفات
نظارة سامسونغ الذكية.. موعد الإطلاق والمواصفات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تسريبات تقنية جديدة عن مواصفات نظارة سامسونغ الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بإطلاقها خلال تشرين الثاني المقبل.
Advertisement

وبحسب موقع "GSMArena" المتخصص في التكنولوجيا، ستعمل النظارة بنظام "android XR"، مع معالج "Snapdragon AR1 Gen"، وذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، ومساحة تخزين تبلغ 64 غيغابايت، فيما يُتوقع أن توفر بطاريتها ما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام.

وتشير المعلومات إلى تزويد النظارة بكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 3K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب أربعة ميكروفونات ومكبرَي صوت بتصميم مفتوح.

وستدعم النظارة مساعد غوغل الذكي "Gemini"، ما يتيح فهم الأوامر الصوتية والصور، وقراءة الرسائل بصوت مرتفع، فضلاً عن الترجمة الفورية.

ومن المتوقع أن يبلغ وزنها نحو 41 غراماً، مع توفير 16 خياراً من الألوان والعدسات، ودعم مقاومة رذاذ الماء بمعيار IPX4، وإمكانية الاتصال بهواتف أندرويد وآيفون.

ولا تزال هذه التفاصيل وموعد الطرح المرتقب في تشرين الثاني ضمن المعلومات المتداولة، بانتظار تأكيد رسمي من سامسونغ.
مواضيع ذات صلة
هذه مواصفات ساعة هواوي الذكية Huawei Watch D3
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تصوير النساء سراً يفتح باب المطالبة بحظر النظارات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لإخراج الهاتف من جيبك؟ النظارات الذكية تغيّر المشهد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النرويج تتحرك عاجلاً: قيود صارمة على النظارات الذكية حمايةً للخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الأوامر الصوتية

android

سامسون

سامسو

درويد

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
00:45 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24