نظارة سامسونغ الذكية.. موعد الإطلاق والمواصفات

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كشفت تسريبات تقنية جديدة عن مواصفات نظارة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بإطلاقها خلال تشرين الثاني المقبل.وبحسب موقع "GSMArena" المتخصص في التكنولوجيا، ستعمل النظارة بنظام " XR"، مع معالج "Snapdragon AR1 Gen"، وذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، ومساحة تخزين تبلغ 64 غيغابايت، فيما يُتوقع أن توفر بطاريتها ما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام.وتشير المعلومات إلى تزويد النظارة بكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 3K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب أربعة ميكروفونات ومكبرَي صوت بتصميم مفتوح.وستدعم النظارة مساعد الذكي "Gemini"، ما يتيح فهم والصور، وقراءة الرسائل بصوت مرتفع، فضلاً عن الترجمة الفورية.ومن المتوقع أن يبلغ وزنها نحو 41 غراماً، مع توفير 16 خياراً من الألوان والعدسات، ودعم مقاومة رذاذ الماء بمعيار IPX4، وإمكانية الاتصال بهواتف أندرويد وآيفون.ولا تزال هذه التفاصيل وموعد الطرح المرتقب في تشرين الثاني ضمن المعلومات المتداولة، بانتظار تأكيد رسمي من سامسونغ.