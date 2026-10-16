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تكنولوجيا وعلوم

جهاز آبل المنزلي الذكي الجديد.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
16-10-2026 | 01:03
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جهاز آبل المنزلي الذكي الجديد.. هذه مواصفاته
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أطلقت شركة آبل HomeView الجديد الذي صمم ليكون جهازا منزليا ذكيا يجمع مواصفات عدة أجهزة بجهاز واحد.

وصُمّم HomeView في المقام الأول ليكون مركزا لإدارة أجهزة المنزل الذكي، إذ يمكنه الاتصال بمكبرات الصوت الذكية وأجهزة التلفاز ومختلف أنواع الإلكترونيات، وزوّد بميزات تمكن المستخدم من التحكم بتلك الأجهزة عبر الأوامر الصوتية.
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حصل الجهاز أيضا على شاشة تشبه شاشة الحاسب اللوحي، وكاميرات، ومكبرات صوت ومايكروفونات تمكن من استعماله بدل الهاتف لإجراء مكالمات الفيديو، أو الاستماع للموسيقى، أو مشاهدة الأفلام والفيديوهات ونشرات الأخبار التي تبث عبر الإنترنت.

ودعمته آبل أيضا بميزات الذكاء الاصطناعي ليتفاعل بشكل مميز مع أوامر المستخدم، وبفضل هذه الميزات يمكن للجهاز أيضا التعرف على 6 أفراد من العائلة ليعرض عليهم المحتوى او المعلومات المفيدة.

كما يدعم الجهاز خدمات مثل Apple Music وApple Podcasts وApple TV و Apple News، مع دعم الصوت المكاني (Spatial Audio) ونقل التشغيل بسلاسة عبر ميزة Handoff عند تقريب هاتف الآيفون من الشاشة.


ويعمل HomeView بمعالج Apple A18، وهو المعالج نفسه المستخدم في "آيفون 16"، ويوفر أداء ممتازا في التعامل مع الفيديوهات والمقاطع المصورة ومعالجة البيانات عبر الذكاء الاصطناعي.(روسيا اليوم)
 
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