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تكنولوجيا وعلوم

من دون نقرة واحدة.. تقنية إسرائيلية تخترق الأجهزة عبر الإعلانات

Lebanon 24
17-10-2026 | 08:00
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من دون نقرة واحدة.. تقنية إسرائيلية تخترق الأجهزة عبر الإعلانات
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كشف تحقيق أمني مشترك عن تعاون شركة إسرائيلية متخصصة في الإعلانات الرقمية مع شركات تطوّر برمجيات تجسس، لاستهداف أجهزة المستخدمين عبر إعلانات إلكترونية موجّهة، من دون الحاجة إلى النقر عليها أو التفاعل معها، في ما وصفه الباحثون بأنه أول هجوم من نوعه تُرصد أدلة تقنية على تنفيذه باستخدام هذه الآلية.
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 وأجرى التحقيق باحثون من مختبر "Citizen Lab" وشركة "Confiant"، وكشفوا عن استخدام هذه التقنية في هجمات إلكترونية استهدفت أجهزة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية.
 

وبحسب التحقيق، فإن الشركة الإسرائيلية، التي تحمل اسم "Discover-Tech"، تقدّم نفسها باعتبارها وكالة تقليدية للإعلانات الرقمية، غير أن الباحثين كشفوا عن دورها في توفير قناة لنشر إعلانات خبيثة بالتعاون مع شركات متخصصة في تطوير برمجيات التجسس.
 

وتدير الشركة منصة تُعرف باسم "Controlium"، تتيح لشركائها تحديد هويات ملايين المستخدمين وجمع معلومات عن أجهزتهم، فضلاً عن استهدافهم بهجمات إلكترونية لا تتطلب أي تفاعل مباشر، وتُعرف باسم "هجمات دون نقر" (Zero-Click Attacks).
 

وتعتمد المنصة على مجموعة من البيانات لتحديد الأهداف، بينها عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ومعرّفات الإعلانات على الهواتف الذكية، ومعرّفات المتصفحات، ما يتيح تعقّب أجهزة محددة وجمع معلومات عنها تمهيداً لاستهدافها.
 

وكشف الباحثون أيضاً عن تعاون الشركة مع "Candiru" الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس، والمدرجة على القائمة السوداء للحكومة الأميركية.
 

ووفقاً لنتائج التحقيق، استُخدمت إعلانات مرتبطة بشركة "Discover-Tech" خلال عامي 2024 و2025 في هجمات لنشر برمجيات تجسس مرتبطة بشركة "Candiru"، استهدفت ما لا يقل عن 45 جهازاً تابعاً لشبكة الجزيرة الإعلامية.
 

وتثير هذه النتائج مخاوف أمنية بشأن إمكان استغلال منظومة الإعلانات الرقمية لتنفيذ عمليات تجسس واختراق تستهدف أفراداً ومؤسسات بعينها، من دون الحاجة إلى دفع المستخدمين للنقر على روابط مشبوهة أو تنزيل ملفات ضارة.
 

وفي أعقاب الكشف عن نتائج التحقيق، أزالت شركة "غوغل" وشركة "Beeswax"، التابعة لمجموعة "Comcast"، شركة "Discover-Tech" من منصتيهما، فيما علّقت منظمة "IAB Europe" إدراج الشركة ضمن قائمة الموردين المعتمدين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
 

ودعا الباحثون شركات الإعلانات الرقمية إلى تشديد إجراءات الفحص والمراقبة الأمنية، لمنع استغلال منصاتها في نشر البرمجيات الخبيثة وتنفيذ الهجمات الإلكترونية.
 

كذلك، أوصى الباحثون المستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف بتفعيل أدوات حجب الإعلانات، وتعطيل خاصية تتبّع الإعلانات، وإعادة ضبط معرّفات الإعلانات على الهواتف الذكية بصورة دورية، بهدف الحد من إمكان تعقّب أجهزتهم واستهدافها.
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