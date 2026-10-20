إنفيديا تنقل الذكاء الاصطناعي إلى الحواسيب الشخصية... الخصوصية في الواجهة

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في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام خارج الخدمات السحابية، أطلقت شركة إنفيديا من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان، المصممة لتشغيل وكلاء ذكيين يعملون باستمرار داخل المؤسسات وعلى الحواسيب الشخصية ومحطات العمل، مع التركيز على السرعة والقدرة على تنفيذ المهام محلياً.وبحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch"، تضم المجموعة نموذج Nemotron 3.5 Super VL الموجّه إلى المؤسسات، إلى جانب نموذجين خفيفين من عائلة Bolt، صُمّما للعمل مباشرة على الحواسيب المزوّدة بمعالجات إنفيديا، من دون الحاجة إلى إرسال جميع البيانات والمهام إلى السحابة.نموذج للمؤسسات ونماذج أصغر للحواسيب الشخصيةيضم نموذج Nemotron 3.5 Super VL نحو 120 مليار مُعامل، وهو مخصّص لتشغيل الوكلاء الذكيين في بيئات العمل المؤسسية. وتقول إنفيديا إن النموذج يستطيع تحقيق دقة مماثلة لنموذج Nemotron 3 Ultra في اتباع التعليمات واستخدام الأدوات، رغم اعتماده على عدد أقل من المُعاملات.وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد قادر على إنجاز المهام بسرعة أكبر من نماذج منافسة تابعة لشركتي Anthropic وOpenAI، عند تدريبه لاحقاً على مهام محددة، تشمل تحليل المستندات، والمحاسبة المالية، والتجارب العلمية، ومعالجة مطالبات التأمين الصحي، وتعزيز القدرة على مواجهة الهجمات الأمنية.لكن هذه النتائج تبقى، في الوقت الحالي، ضمن الادعاءات التي تعرضها الشركة بشأن أداء نماذجها.واستشهدت إنفيديا بعدد من الشركات التي تستخدم نموذج Super VL، من بينها Skydance وEY وRamp وCrowdStrike وPerplexity وSalesforce.في المقابل، تستهدف نماذج Bolt تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً على الحواسيب الشخصية ومحطات العمل. ويضم هذا التوجه نموذج Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B 24GB، الذي يحتوي على 74 مليار مُعامل، وصُمّم لتنفيذ المهام متعددة الخطوات، واستدعاء الأدوات، وتصفح الإنترنت، مع محاولة تحقيق توازن بين سرعة الأداء والقدرة على الاستدلال.أما النموذج الأصغر Bolt E4B، فيستهدف تطبيقات المحادثة والمساعدات الذكية.رهان على الخصوصية والاستقلاليةلا يقتصر إطلاق النماذج الجديدة على منافسة الشركات المطوّرة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة، بل يعكس أيضاً توجّه إنفيديا نحو تلبية رغبة المؤسسات في تشغيل نماذجها الخاصة داخل مراكز البيانات التي تملكها، وتدريبها باستخدام بياناتها، بدلاً من الاعتماد الكامل على خدمات خارجية.وتتيح النماذج مفتوحة الأوزان للمؤسسات الاطلاع على الأوزان التي تحدد سلوك النموذج وتكييفه وفق احتياجاتها، مع إمكانية نشره على بنيتها التحتية الخاصة. وهذا يمنحها هامشاً أكبر للتحكم في البيانات والتطبيقات التي تطوّرها.وتسعى إنفيديا كذلك إلى تعزيز سوق المساعدات الذكية المخصّصة للاستخدام اليومي، عبر إتاحة تشغيلها مباشرة على الحواسيب الشخصية. ويكتسب هذا التوجه أهمية في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية، إذ قد تتعامل هذه المساعدات مع معلومات حساسة تتصل بالعائلة والصحة والأموال والعمل.ومن خلال تشغيل النماذج محلياً، يمكن للمستخدمين تنفيذ بعض المهام من دون إرسال بياناتهم إلى خوادم خارجية، ما قد يحدّ من الاعتماد على الخدمات السحابية، وإن كانت درجة الخصوصية الفعلية ستبقى مرتبطة بطريقة تصميم التطبيقات وإعداداتها.منافسة تتجاوز سوق الرقائقتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لا على مستوى النماذج وحدها، بل أيضاً على مستوى الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.فعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تُعدّ من عملاء إنفيديا وشركائها الاستثماريين، فإن بعضها يتجه إلى البحث عن بدائل لرقائقها، بما في ذلك معالجات Trainium من أمازون، وأنظمة Cerebras، فضلاً عن تطوير شرائح خاصة بها.وفي مواجهة هذا التحول، تعمل إنفيديا على تعزيز حضورها في سوق النماذج مفتوحة الأوزان، إلى جانب توفير الأجهزة التي يمكن تشغيلها عليها، مستفيدةً من توسع اهتمام المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي على بنيتها التحتية الخاصة.وبحسب الشركة، أصبح نموذجا Super VL وBolt 74B-A9B متاحين، فيما يُتوقع طرح Bolt E4B في وقت لاحق من الشهر الجاري.