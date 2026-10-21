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تكنولوجيا وعلوم

لحماية خصوصية البيانات.. تطبيق ChatGPT يحصل على ميزة جديدة

Lebanon 24
21-10-2026 | 07:09
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لحماية خصوصية البيانات.. تطبيق ChatGPT يحصل على ميزة جديدة
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أضافت شركة OpenAI لتطبيق ChatGPT، ميزة جديدة لحماية المحادثات وبيانات المستخدم عبر رمز "PIN" مكون من أربعة أرقام.
 
وقالت الشركة في بيان لها:"يتم طرح ميزة قفل المحادثات عبر رمز PIN تدريجيا، تتيح لك المحادثات المقفلة الاحتفاظ بمحادثات محددة في حسابك مع إخفائها عن سجل المحادثات، والمحادثات المثبتة، ونتائج البحث، وهذا يساعد في الحفاظ على خصوصية المحادثات الحساسة عند مشاركة الشاشة أو استخدام جهاز مشترك.. ستتوفر هذه الميزة في إصدارات ChatGPT المجانية، وإصدارات Go، وPlus، وPro، وBusiness، وEnterprise، وEdu".
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وأشارت OpenAI إلى أن إعادة تعيين رمز PIN للحساب يؤدي إلى حذف جميع المحادثات المقفلة نهائيا، والمعلومات المخزنة فيها حصريا، بالإضافة إلى الملفات والمحتويات الأخرى "المحمية فقط برمز PIN السابق". وأضاف البيان: "لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء، ولن يتمكن فريق دعم OpenAI من استعادة البيانات المحذوفة".

وذكرت وكالة تاس سابقا، نقلا عن دراسة "ادفع عالميا"، أن ChatGPT أصبحت الخدمة الأجنبية الأكثر استخداما خلال شهر سبتمبر، وارتفع عدد عمليات الشراء فيه بنسبة 47% خلال الشهر مقارنة بشهر آب، وتفوقت الخدمة على app store، وخدمة iCloud، وخدمة Apple Music، التي تصدرت قائمة عمليات الشراء في شهري تموز وآب. (روسيا اليوم) 
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