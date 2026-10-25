تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Coolpad تدخل المنافسة في أسواق الأجهزة الذكية

Lebanon 24
25-10-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
Coolpad تدخل المنافسة في أسواق الأجهزة الذكية
Coolpad تدخل المنافسة في أسواق الأجهزة الذكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت Coolpad عن جهازها الذكي الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية قريبا لينافس الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.
Advertisement
 
وحصل Coolpad Cool X Wide على تصميم أنيق ومميز، وهيكل بأبعاد (150.3/94.5/9) ملم، وزنه 209 غ.

شاشته IPS LCD بمقاس 6.38 بوصة، دقة عرضها (720/1158) بيكسل،  أبعادها (16:10)، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 214 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وزوّد بمنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّدته Coolpad أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 18 واط، وستطرحه بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والاحمر، بسعر 130 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
كيف تستعد شركات الهواتف الذكية لمنافسة أول آيفون قابل للطي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحول في السوق.. التحديثات البرمجية تتفوق على رغبة شراء الأجهزة الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنافسة جهاز Whoop.. أبل تطور سوار لياقة بدنية
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

روسيا اليوم

الاحمر

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-25
Lebanon24
15:00 | 2026-10-25
Lebanon24
10:12 | 2026-10-25
Lebanon24
08:18 | 2026-10-25
Lebanon24
06:30 | 2026-10-25
Lebanon24
06:00 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24