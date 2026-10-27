ذكاء اصطناعي داخل المتصفح… من دون إرسال بياناتك إلى السحابة

تعمل شركة " " على إتاحة تشغيل نماذج مباشرة داخل متصفح الإنترنت، من دون الاعتماد على الخوادم السحابية، في خطوة تقول إنها تمنح المستخدمين تحكماً أكبر ببياناتهم وتتيح للمطورين إضافة ميزات ذكية من دون تحمّل تكاليف تشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch"، أطلقت الشركة معياراً جديداً يحمل اسم "WebAI"، صُمّم لدعم مجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما فيها نموذج "Gemma" من ، كما يدعم على أجهزة "ماك" نموذج الذكاء الاصطناعي المدمج في أجهزة أبل، وفقاً للشركة.

ولا يرتبط "WebAI" بنموذج واحد محدد، بل يهدف إلى دعم مجموعة واسعة من النماذج ذات الأوزان المفتوحة، التي تتيح ملفات أوزانها للمطورين تنزيلها واستخدامها وتعديل طريقة عملها ضمن القيود التي تفرضها تراخيصها.

وتتوفر الميزات الجديدة حالياً بنسخة تجريبية مبكرة في متصفح "Opera One"، على أن تصل لاحقاً إلى متصفحي "Opera GX"، الموجّه إلى اللاعبين وصنّاع البث، و"Opera Neon"، الذي يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام. ويتعين على المستخدم اختيار تفعيل الميزة، بحسب "أوبرا".

البيانات تبقى على جهاز المستخدم

تقول الشركة إن تشغيل النماذج محلياً يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي من دون إرسال معلوماتهم الشخصية إلى خوادم الشركات، أو الاشتراك في خدمات ذكاء اصطناعي سحابية مدفوعة.

ويمكن للمعيار الجديد تنفيذ مهام تشمل توليد النصوص وتصنيف المحتوى وفهم العلاقات بين المعلومات، مباشرة داخل المتصفح.

كما يتيح للمطورين إضافة ميزات ذكاء اصطناعي إلى تطبيقاتهم من دون الحاجة إلى تشغيل بنية تحتية خاصة بهذه النماذج أو دفع تكاليف مقابل كل طلب، وفقاً لما أعلنته الشركة.

وتكتسب هذه الإمكانية أهمية مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات التي يشاركها المستخدمون مع المساعدات الذكية، خصوصاً مع توسع قدراتها ووصولها إلى مزيد من المعلومات الشخصية.

لكن تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً لا يلغي جميع مخاطر الخصوصية، بل يمنح المستخدم تحكماً أكبر في مكان معالجة بياناته، وفق التقرير.

أداء الذكاء الاصطناعي مرتبط بقوة الجهاز

في المقابل، يتطلب تشغيل النماذج على الجهاز نفسه موارد حاسوبية أكبر، ما قد يؤثر في أداء الكمبيوتر، فيما تختلف سرعة النماذج وكفاءتها بحسب مواصفات الجهاز المستخدم.

وتأتي الخطوة امتداداً لجهود سابقة من "أوبرا" لإتاحة تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها محلياً داخل متصفحاتها، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تجربة تصفح الإنترنت.