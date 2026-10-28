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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تكشف عن حاسوبها الجديد.. مواصفات مذهلة وسعر مفاجئ!

Lebanon 24
28-10-2026 | 07:30
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آبل تكشف عن حاسوبها الجديد.. مواصفات مذهلة وسعر مفاجئ!
آبل تكشف عن حاسوبها الجديد.. مواصفات مذهلة وسعر مفاجئ! photos 0
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أعلنت شركة "آبل" إطلاق نسخة محدّثة من حاسوبها المحمول "macbook pro" بشاشة قياسها 14 إنشاً، مزوّدة بمعالج "M6" الجديد، الذي يوفر أداءً أسرع للرسوميات بنسبة تصل إلى 30%، وتحسناً في مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة 25%، مقارنةً بالإصدار السابق المزود بمعالج "M5".
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ويأتي إطلاق الجهاز ضمن سلسلة تحديثات أعلنتها الشركة، شملت هاتف "iphone Duo" القابل للطي وجهاز "iPad mini"، في إطار توجهها نحو تعزيز قدرات أجهزتها، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.

معالج جديد وأداء أسرع

يضم معالج "M6" وحدة معالجة مركزية من 12 نواة، ووحدة معالجة رسومات من 12 نواة، إلى جانب مسرّعات عصبية مدمجة ومحرك عصبي مزدوج، يتألف من وحدتين تضم كل منهما 16 نواة.

ووفقاً لآبل، يوفر المحرك العصبي أداءً أسرع بنحو 1.9 مرة مقارنةً بالجيل السابق، ما يساهم في تسريع عمليات توليد الصور وتحسين جودتها، فضلاً عن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة بكفاءة أعلى.

كذلك، تتحسن سرعة الاستجابة الأولية لهذه النماذج بمقدار 1.3 مرة، وهي النسبة نفسها للتحسن في سرعة التصيير باستخدام برنامج "Blender".

شاشة متطورة وبطارية تدوم 24 ساعة

يأتي الجهاز بشاشة "Liquid Retina XDR" يصل سطوعها إلى 1600 شمعة، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم تقنية "Center Stage"، مع بطارية يصل عمرها إلى 24 ساعة بشحنة واحدة، وفقاً للشركة.

ويدعم الحاسوب تقنيتي "Wi-Fi 7" و"bluetooth 6"، إضافةً إلى الشحن السريع باستخدام محول طاقة بقوة 96 واطاً.

ويضم ثلاثة منافذ "Thunderbolt 4"، ومنفذ "HDMI"، وموصل شحن "MagSafe 3"، وقارئ بطاقات "SDXC"، ومنفذاً للسماعات بقياس 3.5 ملم.

خيارات الذاكرة والتخزين والأسعار

تبدأ الذاكرة الموحدة للجهاز من 16 غيغابايت، مع إمكانية ترقيتها إلى 24 غيغابايت مقابل 200 دولار إضافية، أو 32 غيغابايت مقابل 400 دولار.

أما سعة التخزين فتبدأ من تيرابايت واحد، مع خيارات تصل إلى 4 تيرابايت، مقابل تكلفة إضافية تبلغ 1500 دولار.

ويتوفر الجهاز باللونين الأسود الفضائي والفضي، مع إمكانية إضافة طبقة "Nano-texture" للشاشة، التي تقلل الانعكاسات والوهج، مقابل 150 دولاراً.

وتقتصر الترقية بمعالج "M6" على إصدار 14 إنشاً، فيما يستمر إصدار 16 إنشاً بمعالجي "M5 Pro" و"M5 Max".

ويبدأ سعر الحاسوب الجديد من 2000 دولار أميركي، على أن تُفتح طلبات الحجز المسبق في 28 تشرين الأول 2026، قبل طرحه رسمياً للبيع في 6 تشرين الثاني المقبل.
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