تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"آبل" تستعد لإطلاق أول "ماك بوك برو" بشاشة تعمل باللمس

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
آبل تستعد لإطلاق أول ماك بوك برو بشاشة تعمل باللمس
آبل تستعد لإطلاق أول ماك بوك برو بشاشة تعمل باللمس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه شركة "آبل" إلى إدخال تغيير بارز على حواسيبها المحمولة، من خلال تطوير أول إصدار من "ماك بوك برو" مزوّد بشاشة تعمل باللمس، في خطوة قد تمثل تحولاً في تصميم أجهزة "ماك" وطريقة التفاعل معها.
Advertisement

ويُتوقع أن يتيح الجهاز الجديد للمستخدمين الجمع بين لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والتحكم المباشر عبر الشاشة، بما يوفر خيارات إضافية للتنقل بين التطبيقات وتنفيذ المهام.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من اعتماد "آبل" على الفصل بين أجهزة "ماك" وحواسيب "آيباد" اللوحية، التي تدعم التحكم باللمس.

وأعلنت الشركة فتح باب الطلب المسبق للجهاز الأربعاء، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 6 تشرين الثاني المقبل.

ويتوافر "ماك بوك برو" الجديد بقياسين، 14 و16 بوصة، مع شاشة من نوع OLED ومعالجي M5 Pro وM5 Max، ويبدأ سعر النسخة الأصغر من 2899 دولاراً، مقابل 3399 دولاراً للنسخة الأكبر.

وأوضحت "آبل" أن الشاشة الجديدة تتيح للمصممين والموسيقيين وصنّاع المحتوى تنفيذ مهام مباشرة باللمس، بما في ذلك الرسم والتحكم بالتطبيقات، مشيرة إلى أن دمج مستشعرات اللمس داخل الشاشة يسهم في تحسين سرعة الاستجابة أثناء الاستخدام.
 
مواضيع ذات صلة
أبل تقترب من طرح أول MacBook بشاشة لمسية
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحتاج مستخدمو "ماك بوك" إلى برامج مكافحة فيروسات إضافية؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تكشف عن أول iPad mini بشاشة OLED.. وهذا سعره
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تكشف عن ميزة في كاميرا "آيفون 18 برو
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الشركة فتح

بعد سنوات

سنوات من

ماك بوك

بين لو

نوع o

دمين

اسين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-10-29
Lebanon24
13:17 | 2026-10-28
Lebanon24
12:00 | 2026-10-28
Lebanon24
09:26 | 2026-10-28
Lebanon24
09:00 | 2026-10-28
Lebanon24
07:30 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24