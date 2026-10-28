"آبل" تستعد لإطلاق أول "ماك بوك برو" بشاشة تعمل باللمس

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تتجه شركة "آبل" إلى إدخال تغيير بارز على حواسيبها المحمولة، من خلال تطوير أول إصدار من " برو" مزوّد بشاشة تعمل باللمس، في خطوة قد تمثل تحولاً في تصميم أجهزة "ماك" وطريقة التفاعل معها.ويُتوقع أن يتيح الجهاز الجديد للمستخدمين الجمع بين لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والتحكم المباشر عبر الشاشة، بما يوفر خيارات إضافية للتنقل بين التطبيقات وتنفيذ المهام.وتأتي هذه الخطوة من اعتماد "آبل" على الفصل بين أجهزة "ماك" وحواسيب "آيباد" اللوحية، التي تدعم التحكم باللمس.وأعلنت باب الطلب المسبق للجهاز الأربعاء، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 6 تشرين الثاني المقبل.ويتوافر "ماك بوك برو" الجديد بقياسين، 14 و16 بوصة، مع شاشة من نوع OLED ومعالجي M5 Pro وM5 Max، ويبدأ سعر النسخة الأصغر من 2899 دولاراً، مقابل 3399 دولاراً للنسخة الأكبر.وأوضحت "آبل" أن الشاشة الجديدة تتيح للمصممين والموسيقيين وصنّاع المحتوى تنفيذ مهام مباشرة باللمس، بما في ذلك الرسم والتحكم بالتطبيقات، مشيرة إلى أن دمج مستشعرات اللمس داخل الشاشة يسهم في تحسين سرعة الاستجابة أثناء الاستخدام.