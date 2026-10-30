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قبل تغيير رقم هاتفك.. خطوات ضرورية لحماية حساباتك

Lebanon 24
30-10-2026 | 13:07
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قبل تغيير رقم هاتفك.. خطوات ضرورية لحماية حساباتك
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قد يبدو تغيير رقم الهاتف إجراءً بسيطاً، لكنه قد يتسبب بفقدان الوصول إلى حسابات إلكترونية مهمة، خصوصاً تلك المرتبطة بالرقم القديم لاستقبال رموز التحقق واستعادة كلمات المرور.

ويحذّر خبراء الأمن الرقمي من التسرّع في إلغاء الرقم قبل تحديث بيانات الحسابات، إذ تعتمد خدمات عديدة، بينها البريد الإلكتروني والتطبيقات المصرفية ومنصات التواصل الاجتماعي، على أرقام الهواتف للتحقق من هوية المستخدمين.
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وتبدأ الخطوة الأساسية بمراجعة الحسابات المرتبطة بالرقم القديم، وتحديث بيانات الاتصال ووسائل استعادة الحساب، مع إعطاء الأولوية للحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني والخدمات التي تتطلب مصادقة ثنائية.

ويُنصح أيضاً بتفعيل وسائل تحقق بديلة، مثل تطبيقات المصادقة ومفاتيح المرور، والاحتفاظ برموز الاسترداد الاحتياطية في مكان آمن، لتجنب الاعتماد الكامل على الرسائل النصية.

أما في تطبيقات المراسلة، مثل "واتساب"، فمن الضروري استخدام خاصية تغيير الرقم المتاحة داخل التطبيق، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحادثات عند الحاجة، بدلاً من إنشاء حساب جديد مباشرة.

ومن المهم إبقاء الرقم القديم فعالاً خلال الفترة الانتقالية، والتأكد من نجاح تسجيل الدخول واستقبال رموز التحقق على الرقم الجديد قبل إلغاء الخط نهائياً.

وتزداد أهمية هذه الإجراءات مع احتمال إعادة تخصيص الأرقام الملغاة لمستخدمين آخرين، ما قد يعرّض الحسابات التي لا تزال مرتبطة بها لمحاولات وصول غير مصرح بها.

ويؤكد مختصون أن تحديث وسائل استعادة الحسابات والتحقق من إعدادات الأمان قبل التخلي عن الرقم القديم يساعدان على حماية البيانات الشخصية وتجنب فقدان الوصول إلى الخدمات الرقمية.
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