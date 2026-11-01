واتساب يطرح 4 ميزات جديدة لتعزيز تجربة المحادثات الجماعية

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أعلن تطبيق " " طرح 4 ميزات جديدة للمحادثات الجماعية، تستهدف تسهيل متابعة المجموعات النشطة والوصول إلى الرسائل المهمة، خصوصاً عندما تتزايد وتيرة المحادثات داخلها.وبحسب بيان رسمي، تشمل التحديثات إتاحة تثبيت الرسائل من دون مدة محددة، ومشاركة تحديثات الحالة مع أعضاء مجموعة بعينها، وإرسال الرسائل الأخيرة إلى عضو بعد انضمامه، فضلاً عن إضافة فلتر يجمع المحادثات غير المقروءة التي تضمنت إشارة إلى المستخدم أو رداً مباشراً على رسائله.تتيح ميزة "حالة المجموعة" مشاركة تحديثات الحالة مع أعضاء مجموعة محددة، بدلاً من جمهور الحالة المعتاد. ويمكن لأعضاء المجموعة مشاهدة هذه التحديثات والتفاعل معها، فضلاً عن نشر حالاتهم الخاصة، على أن تختفي بعد 24 ساعة، كما هو الحال مع الحالات العادية.وتتيح الميزة مشاركة اللحظات والمعلومات مع مجموعة بعينها، مثل أفراد الأسرة أو زملاء العمل، من دون الحاجة إلى تحديد الجمهور يدوياً في كل مرة.تثبيت الرسائل من دون مدة محددةكان "واتساب" يتيح تثبيت الرسائل في أعلى المحادثة لفترة زمنية محددة، لكن التحديث الجديد يضيف خيار إبقائها مثبتة من دون تحديد مدة لانتهاء التثبيت.وتفيد هذه الميزة المجموعات التي تحتاج إلى إبقاء معلومات مهمة في متناول الأعضاء، مثل مواعيد الفعاليات أو تعليمات التنسيق، بدلاً من إعادة إرسالها أو البحث عنها بين الرسائل الجديدة.مشاركة الرسائل مع الأعضاء الجددوسّع "واتساب" ميزة مشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد. فبعد انضمام عضو إلى المجموعة، يمكن الضغط على اسمه داخل المحادثة وإرسال رسائل سابقة إليه، لمساعدته على متابعة ما فاته من نقاشات.وكان التطبيق قد أتاح في وقت سابق مشاركة الرسائل الأخيرة عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة، فيما يتيح التحديث الحالي القيام بذلك أيضاً بعد انضمامه. وأوضحت الشركة أن الرسائل المرسلة بهذه الطريقة تظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين.فلتر للإشارات والردودأضاف التطبيق فلتر "الإشارات والردود"، الذي يعرض المحادثات الجماعية غير المقروءة التي أشار فيها أحد الأعضاء إلى المستخدم أو رد مباشرة على إحدى رسائله، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى جميع أعضاء المجموعة باستخدام "@all".ويساعد الفلتر المستخدمين على تحديد المحادثات التي تتطلب انتباههم، بدلاً من مراجعة جميع المجموعات غير المقروءة للعثور على الرسائل الموجهة إليهم.وقال "واتساب" إن الميزات الجديدة تستهدف مساعدة المستخدمين على متابعة النقاشات النشطة واستئناف المحادثات من النقطة التي توقفوا عندها، من دون أن يحدد موعداً موحداً لوصول التحديثات إلى جميع المستخدمين.