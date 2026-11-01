تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطرح 4 ميزات جديدة لتعزيز تجربة المحادثات الجماعية

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واتساب يطرح 4 ميزات جديدة لتعزيز تجربة المحادثات الجماعية
واتساب يطرح 4 ميزات جديدة لتعزيز تجربة المحادثات الجماعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تطبيق "واتساب" طرح 4 ميزات جديدة للمحادثات الجماعية، تستهدف تسهيل متابعة المجموعات النشطة والوصول إلى الرسائل المهمة، خصوصاً عندما تتزايد وتيرة المحادثات داخلها.
Advertisement

وبحسب بيان رسمي، تشمل التحديثات إتاحة تثبيت الرسائل من دون مدة محددة، ومشاركة تحديثات الحالة مع أعضاء مجموعة بعينها، وإرسال الرسائل الأخيرة إلى عضو بعد انضمامه، فضلاً عن إضافة فلتر يجمع المحادثات غير المقروءة التي تضمنت إشارة إلى المستخدم أو رداً مباشراً على رسائله.

تتيح ميزة "حالة المجموعة" مشاركة تحديثات الحالة مع أعضاء مجموعة محددة، بدلاً من جمهور الحالة المعتاد. ويمكن لأعضاء المجموعة مشاهدة هذه التحديثات والتفاعل معها، فضلاً عن نشر حالاتهم الخاصة، على أن تختفي بعد 24 ساعة، كما هو الحال مع الحالات العادية.

وتتيح الميزة مشاركة اللحظات والمعلومات مع مجموعة بعينها، مثل أفراد الأسرة أو زملاء العمل، من دون الحاجة إلى تحديد الجمهور يدوياً في كل مرة.

تثبيت الرسائل من دون مدة محددة
كان "واتساب" يتيح تثبيت الرسائل في أعلى المحادثة لفترة زمنية محددة، لكن التحديث الجديد يضيف خيار إبقائها مثبتة من دون تحديد مدة لانتهاء التثبيت.

وتفيد هذه الميزة المجموعات التي تحتاج إلى إبقاء معلومات مهمة في متناول الأعضاء، مثل مواعيد الفعاليات أو تعليمات التنسيق، بدلاً من إعادة إرسالها أو البحث عنها بين الرسائل الجديدة.

مشاركة الرسائل مع الأعضاء الجدد
وسّع "واتساب" ميزة مشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد. فبعد انضمام عضو إلى المجموعة، يمكن الضغط على اسمه داخل المحادثة وإرسال رسائل سابقة إليه، لمساعدته على متابعة ما فاته من نقاشات.

وكان التطبيق قد أتاح في وقت سابق مشاركة الرسائل الأخيرة عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة، فيما يتيح التحديث الحالي القيام بذلك أيضاً بعد انضمامه. وأوضحت الشركة أن الرسائل المرسلة بهذه الطريقة تظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين.

فلتر للإشارات والردود
أضاف التطبيق فلتر "الإشارات والردود"، الذي يعرض المحادثات الجماعية غير المقروءة التي أشار فيها أحد الأعضاء إلى المستخدم أو رد مباشرة على إحدى رسائله، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى جميع أعضاء المجموعة باستخدام "@all".

ويساعد الفلتر المستخدمين على تحديد المحادثات التي تتطلب انتباههم، بدلاً من مراجعة جميع المجموعات غير المقروءة للعثور على الرسائل الموجهة إليهم.

وقال "واتساب" إن الميزات الجديدة تستهدف مساعدة المستخدمين على متابعة النقاشات النشطة واستئناف المحادثات من النقطة التي توقفوا عندها، من دون أن يحدد موعداً موحداً لوصول التحديثات إلى جميع المستخدمين.
مواضيع ذات صلة
وداعاً لفوضى الرسائل.. "واتساب" يطرح 4 ميزات جديدة!
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر "الدردشة المقيّدة" لتعزيز الخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يستعد لإطلاق ميزة جدولة الرسائل
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24

النقاش

دمين

حمية

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-11-02
Lebanon24
23:48 | 2026-11-01
Lebanon24
23:44 | 2026-11-01
Lebanon24
16:00 | 2026-11-01
Lebanon24
14:00 | 2026-11-01
Lebanon24
13:00 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24