إنجاز لافت.. كلب آلي يحل مكعب روبيك بوزن 4.6 كيلوغرام!

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في تجربة تقنية لافتة، نجح علماء سويسريون في تدريب كلب آلي على تجميع مكعب روبيك يزن 4.6 كيلوغرام، في إنجاز يبرز التطور المتسارع في قدرات الروبوتات على تنفيذ مهام تتطلب الدقة والتنسيق والتعلم من الأخطاء.واعتمد المطورون على تقنيات الرؤية الحاسوبية لتحديد ألوان المكعب وتتبع حركته، إلى جانب خوارزمية متخصصة لحساب تسلسل الخطوات اللازمة لحله.لكن التحدي لم يكن في تحديد الحركات الصحيحة فحسب، بل في تنفيذها بدقة باستخدام أقدام الروبوت، مع ضبط القوة المطلوبة وتجنب تحريك الأجزاء غير المستهدفة. وخلال التدريبات، تعلم الروبوت من أخطائه وطوّر أداءه تدريجياً.ونجح الكلب الآلي في حل المكعب خلال الاختبارات الثلاثة جميعها، إذ استغرقت كل محاولة ما بين 8 و9 دقائق، وتطلبت نحو 30 حركة منفصلة.ولا تقتصر أهمية التجربة على حل الألغاز، إذ يمكن الاستفادة من هذه التقنية مستقبلاً في مهام عملية، مثل تدوير الصمامات وفتح الأبواب وتحريك العوائق، ما قد يساهم في تطوير روبوتات تستخدم في فحص المنشآت الصناعية والصيانة وأعمال البحث والإنقاذ.وفي سياق متصل، كان الطفل الصيني شوا جين، البالغ من العمر 9 سنوات، قد سجل رقماً قياسياً عالمياً في حل مكعب روبيك، بعدما أنجز المهمة خلال 2.51 ثانية فقط. (روسيا اليوم)