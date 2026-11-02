رسالة نصية خفية قد تعطل هاتفك نهائياً.. هل جهازك في خطر؟

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كشف باحث أمني عن ثغرة خطيرة في نظام "أندرويد"، تُعرف باسم رسالة الموت SMS of Death، تسمح لرسائل نصية مصممة خصيصاً بالتسبب في تعطل الهاتف، وقد تؤدي الهجمات المتكررة إلى دخوله في حلقة مستمرة تجعله غير قابل للاستخدام.وبحسب موقع «PhoneArena» التقني، تستغل الثغرة خللاً في طريقة معالجة النظام للرسائل، وقد تؤدي إلى تعطيل ، حتى إن الرسائل الخبيثة لا تظهر في صندوق الوارد، ما يجعل اكتشاف الهجوم صعباً.وأظهرت الاختبارات إمكانية استغلال الثغرة على هواتف « بيكسل» و« غالاكسي» العاملة بإصدارات أندرويد من 12 إلى 16.وفي المقابل، طورت «غوغل» إصلاحاً أمنياً أُدرج ضمن تحديثات أندرويد لشهر تشرين الأول، ما يجعل تثبيت أحدث تحديث أمني متاح خطوة أساسية لحماية الأجهزة.وينصح الخبراء بالتحقق بانتظام من تحديثات الهاتف وتثبيتها فور توفرها، خصوصاً أن الأجهزة القديمة التي توقفت عن تلقي التحديثات الأمنية قد تبقى عرضة لهذه الثغرة وغيرها من المخاطر.