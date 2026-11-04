علامة H+ على هواتف سامسونغ.. ماذا تعني؟

Advertisement

من المحتمل ان تظهر علامة H+ بجوار مؤشر الشبكة على هواتف ، ما يثير تساؤلات المستخدمين حول معناها وعلاقتها بسرعة الإنترنت.وبحسب تقرير لموقع Engadget، تشير هذه العلامة إلى اتصال الهاتف بشبكة HSPA+، وهي تقنية مطوّرة من الجيل الثالث توفر سرعة أعلى من شبكة H التقليدية، لكنها تبقى أبطأ من شبكات 4G و5G.ويعود ظهورها غالباً إلى ضعف تغطية الجيل الرابع في بعض المناطق، أو اعتماد الهاتف على شبكات أقدم بدلاً من LTE، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود عطل في الجهاز أو شريحة الاتصال.ومن المتوقع أن تتراجع هذه العلامة تدريجياً مع تحديث شبكات الاتصالات والتخلي عن تقنيات الجيل الثالث، لصالح شبكات الجيل الرابع والخامس.