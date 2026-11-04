تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

زر رفض المكالمات يختفي من هاتف آيفون.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 10:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زر رفض المكالمات يختفي من هاتف آيفون.. ما السبب؟
زر رفض المكالمات يختفي من هاتف آيفون.. ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتساءل كثير من مستخدمي هواتف آيفون عن سبب اختفاء زر رفض المكالمات أحياناً، وظهور خيار «السحب للرد» بدلاً منه، قبل أن يعود الزر للظهور في أوقات أخرى.

ولا يتعلق الأمر بخلل تقني، بل بطريقة تصميم شركة أبل لواجهة الهاتف؛ إذ يظهر خيارا الرد والرفض عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام، بينما تتغير واجهة الاتصال عند قفل الشاشة لتجنب رفض المكالمات عن طريق الخطأ.
Advertisement

ولرفض المكالمة والهاتف مقفل، يمكن الضغط على الزر الجانبي مرتين متتاليتين، فيما يؤدي الضغط عليه مرة واحدة إلى إسكات الرنين من دون إنهاء الاتصال.

كما يتيح آيفون رفض المكالمات عبر إرسال رسالة نصية، إضافة إلى إمكانية حظر الأرقام المزعجة أو تفعيل خيارات فحص المكالمات الواردة من أرقام مجهولة في الإصدارات المدعومة من نظام iOS.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
أي هاتف من سامسونغ يعادل آيفون 18 برو ماكس؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 12:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سعر هاتف "آيفون" القابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 12:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي يبلغ بوتين خلال مكالمة هاتفية بأهمية جهود ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 12:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم الاتفاق بعد على إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأميركي
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 12:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

جهة الاتصال

شركة أبل

كاني

حيان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-11-04
Lebanon24
07:28 | 2026-11-04
Lebanon24
05:00 | 2026-11-04
Lebanon24
20:03 | 2026-11-03
Lebanon24
17:55 | 2026-11-03
Lebanon24
16:46 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24