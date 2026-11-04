زر رفض المكالمات يختفي من هاتف آيفون.. ما السبب؟

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يتساءل كثير من مستخدمي هواتف آيفون عن سبب اختفاء زر رفض المكالمات أحياناً، وظهور خيار «السحب للرد» بدلاً منه، قبل أن يعود الزر للظهور في أوقات أخرى.ولا يتعلق الأمر بخلل تقني، بل بطريقة تصميم لواجهة الهاتف؛ إذ يظهر خيارا الرد والرفض عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام، بينما تتغير واجهة الاتصال عند قفل الشاشة لتجنب رفض المكالمات عن طريق الخطأ.ولرفض المكالمة والهاتف مقفل، يمكن الضغط على الزر الجانبي مرتين متتاليتين، فيما يؤدي الضغط عليه مرة واحدة إلى إسكات الرنين من دون إنهاء الاتصال.كما يتيح آيفون رفض المكالمات عبر إرسال رسالة نصية، إضافة إلى إمكانية حظر الأرقام المزعجة أو تفعيل خيارات فحص المكالمات الواردة من أرقام مجهولة في الإصدارات المدعومة من نظام iOS.(إرم نيوز)