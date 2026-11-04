هاتفك قد يوقف الشحن والكاميرا فجأة.. ما الذي يحدث؟

قد يؤدي ارتفاع حرارة إلى تعطيل بعض وظائفه بصورة مؤقتة، إذ تتدخل أنظمة الحماية الداخلية لخفض سطوع الشاشة، وإبطاء عملية الشحن، وتقليل سرعة المعالج، وصولاً إلى إيقاف الكاميرا والفلاش في بعض الحالات.



ولا تعني هذه الإجراءات بالضرورة وجود عطل في الجهاز، بل تهدف إلى حماية البطارية والمكونات الإلكترونية من الأضرار الناتجة عن الحرارة المرتفعة. فما أسباب هذه المشكلة، وكيف تؤثر على أداء الهاتف وعمر بطاريته؟

لماذا ترتفع حرارة الهاتف؟

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تعتمد معظم الهواتف الذكية على بطاريات الليثيوم ، التي تتميز بقدرتها على تخزين كميات كبيرة من الطاقة، لكنها تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً أثناء الشحن أو الاستخدام المكثف.



وتبرز عدة عوامل وراء ارتفاع حرارة الهاتف، أبرزها الشحن السريع الذي يولّد حرارة إضافية، وتشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة التي تستهلك طاقة كبيرة من المعالج، فضلاً عن استخدام الجهاز أثناء الشحن.



كذلك، يؤدي تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو تركه داخل سيارة ساخنة إلى ارتفاع حرارته بسرعة، فيما قد تسهم التطبيقات العاملة في الخلفية في زيادة استهلاك الطاقة وتوليد المزيد من الحرارة.



لماذا تتوقف بعض الوظائف؟



عندما ترصد المستشعرات الداخلية ارتفاعاً غير طبيعي في درجة الحرارة، يتدخل نظام لتخفيف الضغط على مكونات الهاتف، عبر إجراءات تختلف بحسب نوع الجهاز ومستوى الحرارة.



ومن أبرز هذه الإجراءات خفض سطوع الشاشة تلقائياً، حتى لو حاول المستخدم رفع الإضاءة يدوياً، إضافة إلى إبطاء الشحن أو إيقافه مؤقتاً لحين انخفاض الحرارة.



وقد يلجأ الهاتف أيضاً إلى تقليل سرعة المعالج ووحدة معالجة الرسوميات، في عملية تُعرف باسم "التقييد الحراري" (Thermal Throttling)، ما يؤدي إلى بطء تشغيل التطبيقات وتراجع أداء الألعاب.



وفي حالات أخرى، قد تتوقف الكاميرا أو إضاءة الفلاش مؤقتاً، فيما يمكن أن يعرض الجهاز رسالة تحذيرية أو يقيّد بعض الاتصالات والوظائف. وإذا بلغت الحرارة مستويات مرتفعة جداً، فقد يتوقف الهاتف عن العمل تلقائياً لحماية مكوناته.

ماذا يحدث للبطارية؟



لا تقتصر أضرار الحرارة المرتفعة على تراجع أداء الهاتف، بل قد تؤثر أيضاً على العمر الافتراضي للبطارية.



فالحرارة تسرّع التفاعلات الكيميائية داخل بطاريات الليثيوم أيون، ما يؤدي إلى تراجع قدرتها على تخزين الطاقة، وانخفاض مدة الاستخدام بين عمليات الشحن، وزيادة مقاومتها الداخلية.



وفي الحالات الشديدة، قد تتعرض البطارية للتلف أو الانتفاخ، وقد تتطور بعض الأعطال الخطيرة إلى تفاعلات حرارية غير مستقرة تتسبب بالاشتعال.



ولهذا، تشكل أنظمة الحماية الحرارية جزءاً أساسياً من وسائل السلامة في الهواتف الحديثة، وليس مجرد تقنية لتحسين الأداء.



كيف تحمي هاتفك من الحرارة؟



ينصح الخبراء بالتوقف عن تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة عند ارتفاع حرارة الهاتف، وفصل الشاحن مؤقتاً إذا أصبح الجهاز ساخناً بصورة غير طبيعية، مع إبعاده عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة المباشرة.



ويُفضّل أيضاً إزالة غطاء الحماية مؤقتاً إذا كان يعيق تبديد الحرارة، وترك الهاتف في مكان جاف ومعتدل الحرارة حتى يبرد تدريجياً.



في المقابل، ينبغي تجنب وضع الهاتف داخل الثلاجة أو تعريضه لتبريد مفاجئ، لأن التغير السريع في درجات الحرارة قد يؤدي إلى تكاثف الرطوبة داخل الجهاز وإلحاق الضرر بمكوناته.



هل ارتفاع الحرارة يعني وجود عطل؟



في معظم الحالات، لا يشير تعطيل بعض وظائف الهاتف بسبب الحرارة إلى وجود خلل تقني، بل يعكس استجابة وقائية من النظام لحماية البطارية والمكونات الداخلية.