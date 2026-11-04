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متفرقات

منافس جديد لإنستغرام؟ يوتيوب يختبر منصة تواصل اجتماعي سرية

Lebanon 24
04-11-2026 | 11:34
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منافس جديد لإنستغرام؟ يوتيوب يختبر منصة تواصل اجتماعي سرية
منافس جديد لإنستغرام؟ يوتيوب يختبر منصة تواصل اجتماعي سرية photos 0
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كشفت تقارير تقنية أن شركة "غوغل"، المالكة لمنصة "يوتيوب"، تعمل على مشروع تجريبي لمنصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم "تامبا" (Tamba)، قد تقدم تجربة مشابهة لتطبيق "إنستغرام"، من خلال ميزات تشمل متابعة المستخدمين والمراسلة ومشاركة المحتوى.
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وبحسب موقع "أندرويد أوثورتي"، ظهرت إشارات إلى المشروع داخل الإصدار 21.44.534 من تطبيق يوتيوب لنظام أندرويد، حيث رُصد شعار خاص بالمنصة و38 أيقونة تتعلق بالبحث والكاميرا والمحادثات والرسائل وإنشاء المحتوى.

وتشير الشيفرات المكتشفة إلى أن "تامبا" قد تتيح إنشاء ملفات شخصية، وإرسال طلبات المتابعة، وإجراء محادثات فردية وجماعية، إلى جانب تبادل الصور ومقاطع الفيديو والتفاعل مع المنشورات بالتعليقات والإعجابات.

كما تتضمن الميزات المحتملة إمكانية مشاركة مقاطع "شورتس" وتشغيلها داخل المحادثات، والرد على التعليقات باستخدام الرسائل الصوتية أو مقاطع الفيديو القصيرة.

ورصد التقرير مؤشرات إلى تطوير تطبيق مستقل عن يوتيوب، مع إشارات إلى نسخ تجريبية لنظامَي أندرويد وiOS، ما يفتح الباب أمام احتمال إطلاق منصة اجتماعية جديدة تنافس التطبيقات القائمة.

لكن التقرير أشار إلى أن اسم "تامبا" مرتبط ببيئة اختبار برمجية، ما يعني أن المشروع قد يكون مخصصاً لتجربة ميزات اجتماعية قبل دمجها في يوتيوب، بدلاً من طرح تطبيق منفصل.

ولم تعلن "غوغل" رسمياً عن المشروع، كما لم تحدد موعداً لإطلاقه، ما يبقي مستقبله وطبيعة استخدامه غير محسومين حتى الآن.
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