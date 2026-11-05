تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد انتخابات الكونغرس.. معركة جديدة حول كلفة التوسع في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
05-11-2026 | 10:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد انتخابات الكونغرس.. معركة جديدة حول كلفة التوسع في الذكاء الاصطناعي
بعد انتخابات الكونغرس.. معركة جديدة حول كلفة التوسع في الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتحت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية الباب أمام مواجهة جديدة بين شركات التكنولوجيا والسلطات المحلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه وانعكاس ذلك على فواتير المواطنين.
Advertisement

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطاً سياسية متصاعدة، بعدما حقق مرشحون معارضون للتوسع غير المنظّم في مراكز البيانات مكاسب انتخابية، ما قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على إنشاء المشاريع الجديدة وتشغيلها.

وتتركز الخلافات حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل تكاليف تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المراكز، إذ يخشى السكان انتقال جزء من الأعباء المالية إلى المستهلكين عبر ارتفاع فواتير الطاقة.

وقد تؤدي القيود المحتملة إلى تأخير بعض الاستثمارات وزيادة تكاليفها، في وقت تنفق فيه شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه التحديات، لا يُتوقع أن تتوقف الاستثمارات في القطاع، لكن نتائج الانتخابات قد تدفع الشركات إلى إعادة النظر في مواقع مشاريعها وخطط توسعها، مع تصاعد المطالب بضمان عدم تحميل المواطنين كلفة الطفرة التكنولوجية.
 
مواضيع ذات صلة
"ديب سيك" تخفض كلفة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
5 آلاف دولار لكل أميركي.. ترامب يضع نفسه في قلب معركة انتخابات الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يدخل معركة الانتخابات الأميركية.. روسيا في دائرة الاتهام
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة للكونغرس الأميركي تكشف كلفة الحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الكونغرس

الكون

الطف

زايد

كالي

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-05
Lebanon24
09:00 | 2026-11-05
Lebanon24
08:50 | 2026-11-05
Lebanon24
06:56 | 2026-11-05
Lebanon24
04:00 | 2026-11-05
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24