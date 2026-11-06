بكاميرات رؤية ليلية.. RugOne تطلق هاتفا مصفحا

أعلنت RugOne عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وتقنيات وكاميرات تجعل منه هاتفا ممتازا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.





شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1700 nits، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus للصدمات والخدوش.

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كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+64+5) ميغابيكسل، فيها عدسة رؤية ليلية وعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل. وحصل الهاتف على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وأتى بأبعاد (172.5/83.4/19.1) ملم، بوزن 477 غ.شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1700 nits، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus للصدمات والخدوش.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+64+5) ميغابيكسل، فيها عدسة رؤية ليلية وعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400، ومعالج رسوميات G720 MC7، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.



جهّز أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية كبيرة بسعة 9300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)