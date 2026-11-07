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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تفاجئ "أوراكل" بقرار جديد.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:00
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تتجه شركة "مايكروسوفت" إلى إنهاء اتفاقية لاستئجار قدرات حوسبة مخصصة للذكاء الاصطناعي من شركة "أوراكل"، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أوسع لشراكاتها في مجال الخدمات السحابية، والتي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن "مايكروسوفت" بدأت خلال الأشهر الأخيرة وقف استخدام القدرات الحوسبية المستأجرة من "أوراكل"، بعدما قررت عدم تجديد العقد المبرم بين الشركتين.

وبحسب التقرير، فإن القدرات الحوسبية التي توفرها "أوراكل" لم تعد تلبي الاحتياجات التقنية المتطورة لـ"مايكروسوفت"، خصوصاً أن الخوادم المستخدمة تعتمد على جيل أقدم من رقائق "إنفيديا"، ما أدى إلى تراجع قيمتها التشغيلية بالنسبة للشركة.

وفي أعقاب هذه التطورات، تراجعت أسهم "أوراكل" بنحو 3% خلال تعاملات بعد ظهر الجمعة، فيما حافظت أسهم "مايكروسوفت" على استقرارها دون تغييرات تُذكر، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويأتي ذلك بعدما تعرضت أسهم الشركتين لضغوط خلال الأسبوع الجاري، على خلفية فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية على إنشاء مراكز بيانات جديدة.

وتثير هذه المخاوف تساؤلات بشأن مستقبل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا لتعزيز قدراتها الحوسبية ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.
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