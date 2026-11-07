"واتساب" يختبر ميزة جديدة لإخفاء أرقام الهواتف.. إليكم التفاصيل

يعمل تطبيق " " على تطوير إعدادات جديدة للخصوصية، تتيح للمستخدمين التحكم بالأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على أرقام هواتفهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وتقليل الحاجة إلى مشاركة الأرقام عند التواصل مع الآخرين.

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وبحسب تقرير نشره موقع "WABetaInfo"، رُصدت الميزة الجديدة ضمن 2.26.45.1 من تطبيق "واتساب" على أجهزة أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير، ولم تصبح متاحة بعد للمستخدمين أو للمشاركين في الاختبارات التجريبية.



وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للعمل على ميزة أسماء المستخدمين، التي تسمح بالتواصل مع الآخرين من خلال اسم مخصص بدلاً من مشاركة رقم الهاتف بصورة مباشرة. وبحسب تقرير نشره موقع "WABetaInfo"، رُصدت الميزة الجديدة ضمن 2.26.45.1 من تطبيق "واتساب" على أجهزة أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير، ولم تصبح متاحة بعد للمستخدمين أو للمشاركين في الاختبارات التجريبية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للعمل على ميزة أسماء المستخدمين، التي تسمح بالتواصل مع الآخرين من خلال اسم مخصص بدلاً من مشاركة رقم الهاتف بصورة مباشرة.



أربعة خيارات لحماية رقم الهاتف



ووفقاً للتقرير، يعتزم "واتساب" إضافة ضمن إعدادات الخصوصية، يتيح للمستخدم تحديد الجهات التي يمكنها رؤية رقم هاتفه، وذلك من خلال أربعة خيارات رئيسية.



ويشمل الخيار الأول السماح للجميع برؤية الرقم، بينما يقتصر الخيار الثاني على جهات الاتصال المحفوظة في الهاتف. أما الخيار الثالث، فيتيح إظهار الرقم لجهات الاتصال مع استثناء أشخاص محددين، في حين يسمح الخيار الرابع بإخفائه عن الجميع.



ومن المتوقع أن يكون خيار إخفاء الرقم عن الجميع هو الإعداد الافتراضي للحسابات التي تستخدم أسماء المستخدمين، بما يمنع الأشخاص الذين يتواصلون مع صاحب الحساب عبر اسم المستخدم من الاطلاع على رقمه، ما لم يكونوا يعرفونه مسبقاً.

ووفقاً للتقرير، يعتزم "واتساب" إضافة ضمن إعدادات الخصوصية، يتيح للمستخدم تحديد الجهات التي يمكنها رؤية رقم هاتفه، وذلك من خلال أربعة خيارات رئيسية.ويشمل الخيار الأول السماح للجميع برؤية الرقم، بينما يقتصر الخيار الثاني على جهات الاتصال المحفوظة في الهاتف. أما الخيار الثالث، فيتيح إظهار الرقم لجهات الاتصال مع استثناء أشخاص محددين، في حين يسمح الخيار الرابع بإخفائه عن الجميع.ومن المتوقع أن يكون خيار إخفاء الرقم عن الجميع هو الإعداد الافتراضي للحسابات التي تستخدم أسماء المستخدمين، بما يمنع الأشخاص الذين يتواصلون مع صاحب الحساب عبر اسم المستخدم من الاطلاع على رقمه، ما لم يكونوا يعرفونه مسبقاً.

لكن هذه الميزة لا تعني أن رقم الهاتف سيختفي بصورة مطلقة، إذ إن الأشخاص الذين يحتفظون بالرقم مسبقاً سيظلون قادرين على رؤيته. لكن هذه الميزة لا تعني أن رقم الهاتف سيختفي بصورة مطلقة، إذ إن الأشخاص الذين يحتفظون بالرقم مسبقاً سيظلون قادرين على رؤيته.



تحذير عند تغيير الإعدادات



ومن التفاصيل التي كشفها التقرير أن التطبيق سيعرض رسالة تحذيرية عند تغيير إعدادات ظهور رقم الهاتف، لإبلاغ المستخدم بأن بعض الاستثناءات السابقة قد تُلغى نتيجة التعديل.



ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الكشف غير المقصود عن الأرقام الشخصية، خصوصاً عندما يقرر المستخدم توسيع نطاق الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على رقمه.



وقد تشكل هذه الميزة إضافة مهمة للأشخاص الذين يستخدمون "واتساب" لأغراض مهنية أو تجارية، إذ يمكنهم التواصل مع أشخاص جدد دون الحاجة إلى أرقامهم الشخصية.



كيف تحمي خصوصيتك على واتساب؟