"إنستغرام" يفاجئ صنّاع المحتوى.. تطبيق "Edits" يصل إلى الكمبيوتر بمزايا جديدة

أعلن تطبيق "إنستغرام" توسيع نطاق أدوات تحرير الفيديو الخاصة به، من خلال إطلاق نسخة مكتبية من تطبيق "Edits" لأجهزة "ماك"، في خطوة تتيح لصنّاع المحتوى تعديل مقاطع الفيديو وإنتاجها باستخدام أدوات أكثر تطوراً، بعيداً عن القيود التي تفرضها شاشات الهواتف الذكية.



وبحسب تقرير نشره موقع "YugaTech"، الجمعة 6 تشرين الثاني 2026، توفر النسخة الجديدة مجموعة من الأدوات الاحترافية التي تساعد المستخدمين على تحرير الفيديوهات وإضافة المؤثرات والتحكم بالألوان والصوت، إلى جانب تصدير المقاطع بجودة عالية تصل إلى 4K.

Advertisement وبحسب تقرير نشره موقع "YugaTech"، الجمعة 6 تشرين الثاني 2026، توفر النسخة الجديدة مجموعة من الأدوات الاحترافية التي تساعد المستخدمين على تحرير الفيديوهات وإضافة المؤثرات والتحكم بالألوان والصوت، إلى جانب تصدير المقاطع بجودة عالية تصل إلى 4K.

وكان تطبيق "Edits" قد طُرح أساساً للهواتف الذكية، بهدف توفير بيئة متكاملة لإنتاج مقاطع الفيديو المخصصة لمنصة "إنستغرام"، قبل أن تقرر الشركة توسيع استخدامه ليشمل أجهزة الكمبيوتر. وكان تطبيق "Edits" قد طُرح أساساً للهواتف الذكية، بهدف توفير بيئة متكاملة لإنتاج مقاطع الفيديو المخصصة لمنصة "إنستغرام"، قبل أن تقرر الشركة توسيع استخدامه ليشمل أجهزة الكمبيوتر.



أدوات متقدمة لتحرير الفيديو



وتتيح النسخة المكتبية العمل على مسارات متعددة للفيديو والصوت، ما يسمح بدمج المقاطع وإضافة الموسيقى والمؤثرات بطريقة أكثر دقة.



كذلك، يوفر التطبيق أدوات للتحكم بالإطارات الرئيسية، المعروفة باسم "Keyframes"، التي تساعد على إنشاء انتقالات وحركات بصرية، فضلاً عن عرض الموجات الصوتية لتحديد نقاط القص والتعديل بدقة.



ومن بين المزايا الجديدة أيضاً أدوات متقدمة لتعديل الألوان، وإمكانية استيراد ملفات "LUTs" التي تُستخدم لإضفاء أنماط لونية محددة على المقاطع، إلى جانب دعم الخطوط المخصصة وإنشاء الترجمات النصية تلقائياً.



ويتيح التطبيق كذلك الوصول إلى مكتبات الموسيقى والمؤثرات الصوتية المرخصة، مع إمكانية استخدام الأنماط النصية والصوتية المحفوظة في نسخة الهاتف.



يدخل عالم المونتاج



ومن أبرز الإضافات التي يتضمنها التطبيق دعمه "MCP"، الذي يسمح بربط أدوات الذكاء الاصطناعي ببرنامج تحرير الفيديو.

ومن أبرز الإضافات التي يتضمنها التطبيق دعمه "MCP"، الذي يسمح بربط أدوات الذكاء الاصطناعي ببرنامج تحرير الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الاستعانة بمساعدات ذكية متوافقة، من بينها "Muse" التابعة لشركة "ميتا"، لتنفيذ بعض المهام، مثل تجميع المقاطع الأولية وإعداد نسخة مبدئية من الفيديو، قبل استكمال التعديلات يدوياً.



وقد تساعد هذه الخاصية على اختصار الوقت اللازم لإنتاج المحتوى، خصوصاً عند التعامل مع عدد كبير من المقاطع التي تحتاج إلى ترتيب وقص وتنسيق. ويمكن للمستخدمين الاستعانة بمساعدات ذكية متوافقة، من بينها "Muse" التابعة لشركة "ميتا"، لتنفيذ بعض المهام، مثل تجميع المقاطع الأولية وإعداد نسخة مبدئية من الفيديو، قبل استكمال التعديلات يدوياً.وقد تساعد هذه الخاصية على اختصار الوقت اللازم لإنتاج المحتوى، خصوصاً عند التعامل مع عدد كبير من المقاطع التي تحتاج إلى ترتيب وقص وتنسيق.



تصدير بجودة 4K ومن دون علامة مائية



وتتيح النسخة الجديدة تصدير الفيديوهات بدقة 4K من دون إضافة علامة مائية، مع دعم أبعاد مختلفة للمقاطع، سواء كانت عمودية أو أفقية.



كذلك، يستطيع المستخدم نشر الفيديو مباشرة على "إنستغرام" أو تصديره لاستخدامه على منصات أخرى.



وتتوفر النسخة المكتبية مجاناً لأجهزة "ماك"، بينما لا توجد حتى الآن نسخة مخصصة لأجهزة " " أو "لينكس".



كذلك، لا يدعم التطبيق حالياً نقل مشاريع التحرير بصورة متكاملة بين الهاتف والكمبيوتر، رغم أن الشركة تعمل على تطوير هذه الإمكانية.

هل يمكن أن يكون بديلاً من برامج المونتاج؟