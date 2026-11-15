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تكنولوجيا وعلوم

بشاشة عريضة.. "هواوي" تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي

Lebanon 24
15-11-2026 | 07:20
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تستعد شركة  هواوي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي "nova Flip" خلال العام المقبل، بتصميم صدفي وشاشة أعرض، في خطوة قد تمثل تغييراً في شكل سلسلة الهواتف، وفقاً لتسريب نشره حساب تقني على منصة "ويبو".
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وقال المسرّب "GuoJing" إن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة رئيسية قياسها 6.3 بوصة، ومعالج من سلسلة Kirin 9، مشيراً إلى أن هواوي تخطط لطرحه خلال عام 2027.

وكانت توقعات سابقة تشير إلى أن الشركة ستكشف عن جيل جديد من  Nova Flip خلال العام الحالي، إلا أن التسريب الأحدث يرجح تأجيل الإطلاق، بالتزامن مع عمل هواوي على اعتماد تصميم جديد للجهاز.
 
ومن المحتمل أن يصل الهاتف في أوائل عام 2027، بعدما تنشغل الشركة بالكشف عن مجموعة من منتجاتها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، مع بقاء موعد الإطلاق النهائي مرتبطاً بخطة هواوي لطرح منتجاتها.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتف سيحصل على تغييرات تصميمية ملحوظة، وقد يستلهم مظهره من هاتف  Pura X، مع تعديلات على الشاشة الخارجية، إلى جانب استخدام نسخة محسّنة من معالجات Kirin.

وكانت هواوي قد أطلقت العام الماضي هاتف Nova Flip S، الذي قدمته باعتباره أحد الخيارات الأقل تكلفة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع 6 ألوان مختلفة وشاشة خارجية مربعة أكبر مقارنة بالإصدار السابق. (إرم نيوز) 
 
 
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