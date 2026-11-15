بينها 5 حرجة.. متصفح كروم يعالج 83 ثغرة

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أصدرت شركة تحديثًا أمنيًا جديدًا لمتصفح كروم على أجهزة الكمبيوتر، يتضمن إصلاحات لـ83 ثغرة أمنية، من بينها خمس ثغرات مصنفة ضمن المستوى الحرج، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستخدمين وسد مجموعة واسعة من نقاط الضعف.وبحسب سجل التحديثات الأمني الرسمي، تتعلق الثغرات الحرجة الخمس بمشكلات من نوع Use After Free، رصدت في مكونات مختلفة من المتصفح، تشمل ServiceWorker وCSS وLayout وSkia وAccessibility.ولم تكشف غوغل عن وجود استغلال فعلي لهذه الثغرات حتى الآن، إلا أن تصنيفها ضمن المستوى الحرج يجعل تثبيت الإصدار الجديد أمراً مهماً لتقليل المخاطر الأمنية المحتملة.ولا تقتصر الإصلاحات على الثغرات الخمس، إذ يعالج التحديث عشرات المشكلات الأخرى عالية الخطورة في مكونات مثل V8 وSkia وANGLE وDOM وFileSystem، إلى جانب نظام إدارة كلمات المرور، وتتوزع هذه العيوب بين أخطاء في إدارة الذاكرة وتسريب المعلومات وقراءة بيانات خارج حدود الذاكرة وخلط أنواع البيانات.