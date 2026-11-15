تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطوة جديدة من غوغل... الذكاء الاصطناعي يرافقك خلف المقود

Lebanon 24
15-11-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطوة جديدة من غوغل... الذكاء الاصطناعي يرافقك خلف المقود
خطوة جديدة من غوغل... الذكاء الاصطناعي يرافقك خلف المقود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تخطو شركة "غوغل" خطوة جديدة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، مع إتاحة مساعدها الذكي "جيميني" (Gemini) على نظام "أبل كار بلاي" (Apple CarPlay)، بما يسمح للسائقين بإجراء محادثات صوتية دون استخدام اليدين، والاطلاع على ملخصات رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المواعيد مباشرة عبر شاشة السيارة.

Advertisement

ووفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز"، بدأت غوغل حديثًا بطرح تطبيق Gemini على نظام CarPlay، لتتيح لمستخدمي هواتف آيفون الاستفادة من إمكانات المساعد الذكي أثناء القيادة، دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.

محادثات صوتية دون استخدام اليدين
يتيح التطبيق للسائقين استئناف محادثاتهم السابقة مع Gemini، مع الاحتفاظ بالسياق الذي جرى تناوله في المحادثات، أو بدء محادثة جديدة مباشرة من شاشة السيارة.

وتعتمد الميزة على وضع المحادثة الصوتية "Gemini Live"، الذي يسمح بإجراء حوار طبيعي مع المساعد الذكي، مع إمكانية مقاطعته أثناء الإجابة وطرح أسئلة إضافية أو تغيير موضوع الحديث دون الحاجة إلى بدء محادثة جديدة.

كما تعرض واجهة التطبيق مؤشرًا صوتيًّا يوضح ما إذا كان Gemini يستمع إلى المستخدم أو يعالج طلبه أو يتحدث معه.

تلخيص رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المواعيد
تتمثل إحدى أبرز إمكانات Gemini على CarPlay في تكامله مع خدمات غوغل، خصوصًا gmail وGoogle Calendar؛ إذ يمكنه تقديم ملخص يومي للمستخدم، وقراءة الرسائل الإلكترونية غير المقروءة وتلخيصها، فضلًا عن المساعدة في صياغة ردود صوتية على الرسائل.

وتتيح هذه الإمكانات للسائق الاطلاع على أبرز المستجدات في بريده الإلكتروني ومواعيده، دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو تصفح التطبيقات أثناء القيادة.

ويرى التقرير أن هذه الميزة قد تكون مفيدة خصوصًا للأشخاص الذين يرغبون في متابعة رسائلهم ومواعيدهم اليومية خلال التنقل، بدلًا من الانتظار حتى الوصول إلى وجهتهم.

متطلبات استخدام Gemini على CarPlay
للاستفادة من جميع الميزات، يحتاج المستخدم إلى تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Gemini على هاتف آيفون، ومنحه صلاحية الوصول إلى الميكروفون، إلى جانب وجود جلسة سابقة واحدة على الأقل من محادثات Gemini Live على الهاتف.

كما يتطلب استخدام ميزة الملخص اليومي (Daily Brief) تفعيلها مسبقًا من إعدادات التطبيق.

ويأتي وصول Gemini بعد أن أصبحت تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل ChatGPT وPerplexity وCopilot وMeta AI وGrok، متاحة على CarPlay، عقب سماح أبل بإدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحادثات الصوتية ضمن النظام مع تحديث iOS 26.4.

وبذلك ينضم Gemini إلى قائمة المساعدات الذكية التي يمكن استخدامها داخل السيارات، في خطوة توسع حضور أدوات الذكاء الاصطناعي خارج الهواتف والحواسيب إلى بيئات الاستخدام اليومية.

مواضيع ذات صلة
غوغل تطرح "غوغل بوك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تقيّد الوصول إلى نموذج ذكاء اصطناعي جديد
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي خاصة؟ خطوات عليك معرفتها
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قوانين جديدة لتقييد علاقة الأطفال بروبوتات الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

ملخص يومي

meta ai

جيميني

تريند

بيت أ

gmail

جيمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-15
Lebanon24
15:00 | 2026-11-15
Lebanon24
12:10 | 2026-11-15
Lebanon24
10:30 | 2026-11-15
Lebanon24
09:00 | 2026-11-15
Lebanon24
07:20 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24