خطوة جديدة من غوغل... الذكاء الاصطناعي يرافقك خلف المقود

تخطو شركة " " خطوة جديدة نحو دمج في الحياة اليومية، مع إتاحة مساعدها الذكي " " (Gemini) على نظام "أبل كار " (Apple CarPlay)، بما يسمح للسائقين بإجراء محادثات صوتية دون استخدام اليدين، والاطلاع على ملخصات رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المواعيد مباشرة عبر شاشة السيارة.

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ووفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز"، بدأت غوغل حديثًا بطرح تطبيق Gemini على نظام CarPlay، لتتيح لمستخدمي هواتف آيفون الاستفادة من إمكانات المساعد الذكي أثناء القيادة، دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.



محادثات صوتية دون استخدام اليدين

يتيح التطبيق للسائقين استئناف محادثاتهم السابقة مع Gemini، مع الاحتفاظ بالسياق الذي جرى تناوله في المحادثات، أو بدء محادثة جديدة مباشرة من شاشة السيارة.



وتعتمد الميزة على وضع المحادثة الصوتية "Gemini Live"، الذي يسمح بإجراء حوار طبيعي مع المساعد الذكي، مع إمكانية مقاطعته أثناء الإجابة وطرح أسئلة إضافية أو تغيير موضوع الحديث دون الحاجة إلى بدء محادثة جديدة.



كما تعرض واجهة التطبيق مؤشرًا صوتيًّا يوضح ما إذا كان Gemini يستمع إلى المستخدم أو يعالج طلبه أو يتحدث معه.



تلخيص رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المواعيد

تتمثل إحدى أبرز إمكانات Gemini على CarPlay في تكامله مع خدمات غوغل، خصوصًا وGoogle Calendar؛ إذ يمكنه تقديم للمستخدم، وقراءة الرسائل الإلكترونية غير المقروءة وتلخيصها، فضلًا عن المساعدة في صياغة ردود صوتية على الرسائل.



وتتيح هذه الإمكانات للسائق الاطلاع على أبرز المستجدات في بريده الإلكتروني ومواعيده، دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو تصفح التطبيقات أثناء القيادة.



ويرى التقرير أن هذه الميزة قد تكون مفيدة خصوصًا للأشخاص الذين يرغبون في متابعة رسائلهم ومواعيدهم اليومية خلال التنقل، بدلًا من الانتظار حتى الوصول إلى وجهتهم.



متطلبات استخدام Gemini على CarPlay

للاستفادة من جميع الميزات، يحتاج المستخدم إلى تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Gemini على هاتف آيفون، ومنحه صلاحية الوصول إلى الميكروفون، إلى جانب وجود جلسة سابقة واحدة على الأقل من محادثات Gemini Live على الهاتف.



كما يتطلب استخدام ميزة الملخص اليومي (Daily Brief) تفعيلها مسبقًا من إعدادات التطبيق.



ويأتي وصول Gemini بعد أن أصبحت تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل ChatGPT وPerplexity وCopilot وMeta AI وGrok، متاحة على CarPlay، عقب سماح أبل بإدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحادثات الصوتية ضمن النظام مع تحديث iOS 26.4.



وبذلك ينضم Gemini إلى قائمة المساعدات الذكية التي يمكن استخدامها داخل السيارات، في خطوة توسع حضور أدوات الذكاء الاصطناعي خارج الهواتف والحواسيب إلى بيئات الاستخدام اليومية.

