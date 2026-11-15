الصين تُطلق أول رحلة تجارية مأهولة لطائرة كهربائية بالكامل (فيديو)

A China realizou o primeiro voo tripulado de um avião 100% elétrico. A aeronave CE-25A da COMAC decolou levando dois pilotos e um mecânico. O avião tem capacidade para 19 passageiros, autonomia de 400 km e velocidade de até 300 km/h. Antes disso, o avião fez vários voos autônomos.