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الصين تُطلق أول رحلة تجارية مأهولة لطائرة كهربائية بالكامل (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2026 | 23:17
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الصين تُطلق أول رحلة تجارية مأهولة لطائرة كهربائية بالكامل (فيديو)
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أكدت شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك" COMAC  نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لطائرتها التجارية الكهربائية بالكامل من طراز "CE-25A".

وتُعد هذه الطائرة أول طائرة كهربائية صينية الصنع من فئة 10 أطنان، مما يمثل خطوة مهمة في مساعي الصين نحو الطيران الإقليمي المستدام.

ووفقا للتقارير، فقد أقلعت الطائرة في رحلتها المأهولة الأولى في 14 نوفمبر 2026 من مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وحلّقت بقيادة طاقم ضم طيارين ومهندس اختبارات طيران في الأجواء لمدة 16 دقيقة و38 ثانية بنجاح تام.
 
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وتأتي هذه الرحلة تتويجاً لسلسلة من 19 رحلة تجريبية ذاتية القيادة (غير مأهولة) أجرتها الطائرة منذ تحليقها الأول في 2 شباط 2026.

وبحسب تقارير، فقد تم تطوير الطائرة بشراكة جمعت بين شركة "كوماك" وعملاق صناعة البطاريات الصيني CATL وجامعة شنغهاي جياو تونغ.

ومن مواصفات الطائرة انها تتسع لـ 19 راكبا، وتعتمد على نظام دفع كهربائي موزع بمراوح أنبوبية مثبتة على طول الأجنحة.

وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة على ارتفاع تحليق يبلغ 2,400 متر.
 
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