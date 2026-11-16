أوروبا تعزّز استقلالها التكنولوجي... تحالف جديد لبناء بنية الذكاء الاصطناعي

أعلنت خمس شركات تكنولوجية، بينها نوكيا و"إنسكايل" (Nscale)، تأسيس تحالف لتطوير بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، من خلال شبكة مترابطة من مراكز الحوسبة والخدمات السحابية والاتصالات، موزعة على دول ومنطقة البلطيق.

ويضم التحالف، الذي يحمل اسم "AI Gigafactory Northern"، إلى جانب نوكيا و"إنسكايل"، شركات "تليا" (Telia) و"فيردا" (Verda) و"سكيليتون" (Skeleton). ويهدف إلى توفير قدرات حوسبة وخدمات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، للشركات والمؤسسات البحثية والقطاع العام في مختلف أنحاء .

وبحسب الإعلان، ستتوزع البنية التحتية المقترحة على مواقع في أولو بفنلندا، وإيرو في إستونيا، وفالمييرا في لاتفيا، إضافة إلى موقع في السويد لم يُحدّد بعد. ويقوم المشروع على ربط هذه المراكز ضمن منظومة واحدة عابرة للحدود، بدلاً من تركيزها في منشأة واحدة.

ويعتزم الشركاء تقديم عرض للمشاركة في المناقصة التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية للحوسبة عالية الأداء (EuroHPC JU)، لاختيار تحالفات تتولى تطوير وتشغيل مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي.

وستتولى نوكيا توفير البنية التحتية للشبكات والاتصالات اللازمة لربط المواقع ونقل البيانات، فيما تقدم "إنسكايل" منصات الحوسبة السحابية وبنية . وتساهم "تليا" بخبراتها في الاتصالات ونقل البيانات وتشغيل البنية التحتية والخدمات السحابية، بينما توفر "فيردا" قدرات الحوسبة السحابية المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

أما "سكيليتون"، فستقدم أنظمة طاقة عالية القدرة تهدف إلى تحسين كفاءة مراكز البيانات واستقرار إمدادات الكهرباء، والحد من الضغط على شبكات الطاقة.

ويستند اختيار منطقة الشمال الأوروبي والبلطيق إلى توافر مصادر موثوقة للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتطور شبكات الاتصالات، إضافة إلى المناخ البارد الذي يقلل الحاجة إلى الطاقة المستخدمة في تبريد مراكز البيانات.

وينضم إلى المبادرة مركز "VTT" الفنلندي للأبحاث التقنية، الذي يساهم بخبراته في الحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والفوتونيات، إلى جانب المعهد الملكي السويدي للتكنولوجيا "KTH"، الذي يقدم خبراته في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعليم وتطوير المهارات.

ويأتي المشروع في إطار مساعي لتعزيز قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي وتقليص اعتماده على البنى التكنولوجية الخارجية. وتهدف مبادرة "InvestAI" الأوروبية إلى حشد استثمارات بقيمة 30 مليار لهذا القطاع، منها 20 ملياراً من القطاع الخاص و10 مليارات من مصادر عامة أوروبية ووطنية.

وأكد التحالف أن توزيع القدرات الحاسوبية على عدة دول من شأنه الحد من الاعتماد على موقع أو مورد واحد، وتعزيز مرونة البنية التحتية الأوروبية مع تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.