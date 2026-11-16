كوكب عملاق اختفى أمام أعين العلماء... والجاذبية تكشف السر

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ويتعلق الاكتشاف بالكوكب "TOI-2535 b"، الذي يبعد نحو 1100 سنة ضوئية عن الأرض، ويدور حول نجم يُعرف باسم "TOI-2535"، وهو نجم قزم من النوع K يبلغ عمره نحو 9.7 مليارات سنة، وتقل كتلته قليلاً عن كتلة الشمس.وبحسب تقرير نشره موقع "ScienceAlert"، اكتشف تلسكوب "TESS" التابع لوكالة الفضاء الأميركية " " مؤشرات وجود الكوكب عام 2019، من خلال رصد انخفاض طفيف في ضوء نجمه كلما مر أمامه. واستمر العلماء في متابعة هذه الظاهرة حتى آذار 2026، حين توقفت عمليات العبور عن الظهور.لاحظ الباحثون، خلال سنوات الرصد، أن مواعيد عبور الكوكب لم تعد منتظمة، إذ كان يظهر أحياناً قبل موعده أو بعده بما يصل إلى ست ساعات. كما أصبحت عمليات العبور أقصر وأقل وضوحاً تدريجياً، قبل أن تختفي تماماً.وأظهرت التحليلات أن كوكباً آخر غير مرصود يؤثر بجاذبيته على "TOI-2535 b"، ما يؤدي إلى تفاعل متبادل بين الكوكبين وتغيّر مستمر في اتجاه مداريهما، على غرار حركة البلبل الدوّار.ويُعتقد أن الكوكب المرافق قد يكون بحجم زحل أو أكبر، فيما تشير الحسابات إلى أن ميل المدارين المتبادلين يتجاوز خمس درجات، وهي زاوية أكبر مما يُرصد عادة في الأنظمة التي تضم عدة كواكب.ونقل التقرير عن عالم الفيزياء الفلكية صامويل يي، الباحث في جامعة في لوس أنجلوس، قوله إن هذا النظام يمثل الحالة الأكثر تطرفاً التي رُصدت حتى الآن، بسبب قوة التفاعل بين الكوكبين، إلى حد أن مدار أحدهما تغيّر بسرعة كافية ليختفي عبوره أمام النجم خلال فترة المراقبة نفسها.ويؤكد الباحثون أن الكوكب لا يزال يدور حول نجمه، لكنه بات يمر من زاوية أعلى أو أدنى من النجم بالنسبة إلى موقع الأرض، ولذلك لم تعد التلسكوبات قادرة على رصد عبوره أمامه.ويتوقع العلماء أن يظهر "TOI-2535 b" مجدداً أمام نجمه بعد نحو 30 إلى 50 عاماً، فيما قد يصبح الكوكب المرافق مرئياً في وقت أقرب.وتشبه هذه الظاهرة، وفق الباحثين، ما يحدث في الكسوف على الأرض. فلو كان مدار القمر حول الأرض متطابقاً تماماً مع مدار الأرض حول الشمس، لحدث الكسوف كل شهر، لكن ميل مدار القمر يجعل هذه الظاهرة أقل تكراراً.ولا يقتصر الاكتشاف على تفسير اختفاء الكوكب، بل قد يساعد أيضاً في فهم كيفية تشكّل الكواكب العملاقة القريبة جداً من نجومها، والمعروفة باسم "المشتري الحار".فالكوكب "TOI-2535 b" يكمل دورة حول نجمه خلال نحو 8.25 أيام فقط، أي بسرعة تفوق عطارد حول الشمس بنحو عشرة أضعاف.ويرى الباحثون أن وجود كوكب عملاق آخر قريب منه قد يشير إلى أن هذا النوع من الكواكب انتقل تدريجياً نحو نجمه، بدلاً من أن يُدفع إليه بفعل تفاعلات عنيفة مع أجسام أخرى. لكن كيفية نشوء الميل الكبير في مداري الكوكبين لا تزال مسألة مفتوحة أمام البحث.وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "The Astrophysical Journal Letters"، فيما يواصل العلماء مراقبة النظام بحثاً عن ظهور الكوكب الثاني ورصد التغيرات المدارية خلال السنوات المقبلة.