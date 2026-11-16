10 مليارات كيلومتر للوصول إلى عطارد… لماذا استغرقت الرحلة ثماني سنوات؟

تستعد المهمة الفضائية الأوروبية " كولومبو" للوصول إلى مدار كوكب عطارد في 21 تشرين الثاني، بعد رحلة استمرت نحو ثماني سنوات وقطعت خلالها قرابة 10 مليارات كيلومتر، في خطوة تمهّد لبدء مرحلة جديدة من استكشاف الكوكب الأقرب إلى الشمس.

وأُطلقت المهمة في تشرين الأول 2018، بمشاركة الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وكان من المقرر أن تصل إلى عطارد في كانون الأول 2025، إلا أن خللاً في وحدة الدفع الكهربائية عام 2024 أدى إلى تأخير الموعد إلى تشرين الثاني 2026.

وبحسب موقع "Numerama"، فإن دخول المدار المرتقب لن يتم باستخدام وحدة النقل التي دفعت المركبة طوال مرحلة الرحلة، إذ انفصلت عنها في 3 أيلول الماضي، لتتولى المركبة المدارية الأوروبية (MPO) توجيه المجموعة بواسطة محركاتها الكيميائية.

وتكمن صعوبة الوصول إلى عطارد في ضرورة خفض سرعة المركبة بما يسمح لجاذبية الكوكب بالتقاطها وإدخالها في مداره، وهي مناورة دقيقة تتطلب ضبط المسار والسرعة بعناية.

وفي حال نجاح هذه المرحلة، ستنفصل المركبتان المداريتان الأوروبية (MPO) واليابانية (Mio) عن بعضهما في 9 و10 كانون الأول، على أن تبدأ المرحلة العلمية للمهمة في نيسان 2027.

وستكون "بيبي كولومبو" أول مهمة تضع مركبتين فضائيتين في مدار عطارد في الوقت نفسه، والثانية التي تدور حول الكوكب بعد مهمة "ميسنجر" التابعة لوكالة .

وتضم المهمة 16 أداة علمية، ساهمت ثمانية مختبرات فرنسية في تطوير ست منها، بالتنسيق مع الفرنسي للدراسات الفضائية (CNES).