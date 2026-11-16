محرك فضائي بلا وقود يتحدى قوانين الفيزياء... هل اقترب السفر من دون دفع؟

عاد الجدل حول إمكانية تطوير محرك فضائي ينتج قوة دفع من دون استهلاك الوقود أو طرد أي مادة إلى الخارج، بعدما أعلن مهندس سابق في " " أن شركته طورت جهازاً يحقق هذا التأثير، في ادعاء لا يزال يحتاج إلى اختبارات مستقلة تثبت صحته.

وتعود القصة إلى نيسان 2024، عندما كشف بوهلر، المتخصص في الكهرباء الساكنة والذي ساهم في تأسيس مختبر بمركز كينيدي الفضائي التابع لناسا، أن شركته "Exodus Propulsion Technologies" طورت نظام دفع يعتمد على ما وصفه بـ"قوة جديدة"، تنتج عن المجالات الكهربائية غير المتناظرة، وتسمح بتوليد قوة تحرك الجهاز من دون قذف وقود أو مادة في الاتجاه المعاكس.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "Popular Mechanics"، فإن أهمية هذا الادعاء تكمن في إمكانية تغيير طريقة تصميم المركبات الفضائية، إذ لن تكون مضطرة إلى حمل كميات كبيرة من الوقود لإجراء المناورات وتعديل مساراتها، ما قد يتيح تخصيص وزن أكبر للمعدات العلمية والحمولات.

اختبارات لا تؤكد الادعاء

لكن وجود قوة دفع فعلية لم يثبت حتى الآن بصورة مستقلة. وينقل التقرير عن مارتن تاجمار، أستاذ ورئيس قسم أنظمة الفضاء في جامعة دريسدن للتكنولوجيا بألمانيا، أنه أجرى على مدى سنوات تجارب لقياس القوى الناتجة عن المكثفات الكهربائية، بما فيها التصاميم غير المتناظرة المشابهة للمبدأ الذي تتحدث عنه الشركة، ولم يجد دليلاً على وجود قوة دفع غير مفسرة ضمن حدود دقة أجهزته.

وفي دراسة نُشرت عام 2024 في مجلة "Scientific Reports"، وضع فريق تاجمار مكثفاً كهربائياً ومعدات تشغيله داخل حجرة مفرغة من الهواء، واختبره عند جهد بلغ 10 آلاف فولت. ولم تسجل التجربة قوة دفع واضحة يمكن تفسيرها باعتبارها ظاهرة جديدة، رغم قدرة أجهزة القياس على رصد قوى ضئيلة للغاية.

ويشير تاجمار إلى أن بعض الأجهزة الكهربائية قد تنتج ما يُعرف بـ"الرياح الإكليلية"، وهي حركة للهواء تنشأ نتيجة التفريغ الكهربائي، ويمكن أن تولّد قوة تدفع الجهاز في الاتجاه المعاكس. لذلك، فإن إثبات عمل محرك من هذا النوع يتطلب استبعاد تأثير الهواء وأي قوى كهرومغناطيسية أو تغيرات حرارية قد تؤثر في نتائج القياس.

ويضيف أن شركته لم ترسل إليه نموذجاً من أجهزتها لاختباره، ولذلك فإن التجارب التي أجراها لا تشكل اختباراً مباشراً لتصميم "Exodus"، بل تبيّن نوع الضوابط المطلوبة للتحقق من الادعاء.

ثبتت فعاليته؟

إذا ثبت أن المحرك ينتج قوة دفع حقيقية من دون استهلاك مادة دافعة، فقد يتيح للمركبات الفضائية تعديل مساراتها لفترات أطول، شرط توافر مصدر طاقة مناسب، ويخفف الحاجة إلى خزانات الوقود وكميات المواد التي تحملها المركبة.

لكن هذا لا يعني الاستغناء عن متطلبات الطاقة؛ فالنظام سيحتاج إلى مصدر كهربائي، فضلاً عن وسائل للتخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيله. كما يجب أن تكون قوة الدفع المحققة كافية لتبرير وزن المحرك ومصدر الطاقة والمعدات المرافقة له.

ويلفت تاجمار إلى أن الدفع من دون وقود ليس أمراً مستحيلاً من حيث المبدأ، إذ يمكن للضوء نفسه أن يولد قوة دفع، لأن الفوتونات تحمل زخماً. وتستخدم هذه الفكرة في المعتمدة على الليزر، لكن الحصول على قوة مؤثرة يتطلب طاقة هائلة.

وفي ورقة تقنية مختصرة، قالت شركة "Exodus" إن باحثين آخرين تمكنوا من تكرار النتائج، وإن الجهاز يتفاعل مع الفراغ لإنتاج القوة، لكنها لم تنشر تقارير المختبرات التي توثق هذه التجارب أو تفاصيل الإجراءات المستخدمة لاستبعاد مصادر الخطأ.

ويشدد تاجمار على ضرورة إخضاع الجهاز لاختبارات في مختبر مستقل، وباستخدام طريقة قياس مختلفة، ثم نشر النتائج وإتاحة المعدات للباحثين كي يتمكنوا من مراجعتها. فإثبات قوة دفع صغيرة سيكون مهماً إذا أمكن تكرارها بصورة موثوقة، أما تحويلها إلى وسيلة عملية للسفر الفضائي فيتطلب إثبات قدرتها على إنتاج دفع مفيد بكفاءة مناسبة.