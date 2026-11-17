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أدخلت شركة "أبل" تعديلين جديدين على هاتفها القابل للطي "آيفون ديو"، يتيحان فتح الجهاز عبر التعرف على الوجه وإقفاله تلقائياً عند طيه، استجابة لشكاوى المستخدمين بشأن بعض جوانب تجربة الاستخدام.وبحسب صحيفة "إندبندنت"، ستصل الميزتان ضمن تحديث iOS 27.3، المتاح حالياً بنسخته التجريبية للمطورين، على أن يُطرح للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.ويتيح التحديث فتح الهاتف باستخدام الكاميرا الأمامية للتعرف على الوجه، بدلاً من الاعتماد حصراً على بصمة الإصبع. إلا أن هذه الميزة تختلف عن تقنية Face ID التقليدية، إذ تستخدم الكاميرا العادية من دون مستشعرات العمق أو الأشعة تحت الحمراء، ما يجعلها أقل أماناً.ولن تكون الميزة متاحة لتأكيد عمليات الدفع، كما سيتعين تفعيلها يدوياً، مع إعادة طلب بصمة الإصبع بعد مرور 45 دقيقة من عدم استخدام الجهاز.أما ، فيتيح إقفال الهاتف تلقائياً بمجرد طيه، بعدما اشتكى مستخدمون من استمرار عمل الشاشة الخارجية عند إغلاق الجهاز. وسيكون الخيار اختيارياً وفق تفضيلات المستخدم.ويأتي التحديث بالتزامن مع إعلان أبل تحسين نحو 200 ألف تطبيق للعمل على "آيفون ديو"، إلى جانب إضافة مزايا أخرى، أبرزها دعم قلم Apple Pencil وتسهيل الوصول إلى المحتوى على الشاشة.وكانت الشركة قد طرحت هاتفها القابل للطي في 23 تشرين الأول الماضي، ولا يزال متوافراً بكميات محدودة، من دون تحديد موعد لتوسيع نطاق طرحه في الأسواق.