أثار وكيل "ميوز" (Muse) التابع لشركة «ميتا» مخاوف تتعلق بالخصوصية، بعدما أبلغ موظفون في الشركة عن حالات خلط فيها النظام بين محادثات حسابات مختلفة، ما أدى إلى ظهور بيانات خاصة بمستخدمين آخرين، وفق تقرير نشرته وكالة " ".

واستند التقرير إلى منشورات داخلية لموظفي الشركة، أفادوا فيها بأن "ميوز" عرض عليهم معلومات لم يطلبوها، من بينها طلبات تتعلق برعاية الأطفال، ونصائح مهنية، وعمليات شراء لم ينفّذوها، فضلاً عن أرصدة حسابات مصرفية لا تخصهم.

وفي إحدى الحالات، ذكر أحد الموظفين أن النظام أرسل رسالة إضافية ضمن محادثة كانت تتناول أحوال الطقس والمد والجزر، تضمنت تفاصيل عن أرصدة حسابات مصرفية لدى مؤسستين ماليتين.

وفي واقعة أخرى، تلقت موظفة كانت تستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي على هاتفها الشخصي تذكيراً من "ميوز" بالرد على رسالة من شقيقتها عبر تطبيق "سيغنال" (Signal)، المعروف بتوفيره خدمة التشفير التام بين الطرفين.

وأعربت الموظفة عن استيائها من الواقعة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للخصوصية، ومؤكدة أنها لم تمنح النظام إذناً بالوصول إلى تطبيقات أخرى، ولا تتذكر أنه طلب منها مثل هذا الإذن.

في المقابل، قالت متحدثة باسم «ميتا» إن اختبار الموظفين للمنتجات يشكّل جزءاً أساسياً من عملية تطويرها، موضحة أن الهدف من هذه الاختبارات هو جمع الملاحظات وتطبيق إجراءات الحماية المتعلقة بالسلامة والخصوصية وتحسين أداء المنتجات. وأضافت أن الموظفين يستخدمون نسخاً مختلفة من «ميوز» عن تلك المتاحة للجمهور، ويختبرون ميزات ووظائف وسلوكيات قد لا تكون متوفرة في النسخة العامة.

وكانت "ميتا" قد أطلقت "ميوز" في أيلول الماضي، وحقق التطبيق انتشاراً سريعاً، مع تجاوز عدد تنزيلاته عشرة ملايين عملية.