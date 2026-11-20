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كشفت دراسة حديثة أن آلاف الإعلانات المضللة تمكنت من تجاوز أنظمة المراجعة في ، محققة أكثر من 100 مليون مشاهدة في الأسواق الأوروبية، وسط تحذيرات من استغلالها لنشر عمليات احتيال وبرمجيات خبيثة.ورصد باحثون من ومعهد رادبود مئات الإعلانات التي تخيف المستخدمين بتحذيرات وهمية عن إصابة أجهزتهم بالفيروسات، وتدفعهم إلى تحميل تطبيقات أو الضغط على روابط مشبوهة.كما كشفت الدراسة عن إعلانات تقدم وعوداً غير واقعية، مثل استعادة الصور المحذوفة أو تحديد موقع أي شخص باستخدام رقم هاتفه، إلى جانب حملات تخفي هوية الجهات المعلنة.وأظهرت الاختبارات أن حذف إعلان مخالف لا يعني بالضرورة وقف الحملة الاحتيالية المرتبطة به، إذ ظلت إعلانات أخرى توجه المستخدمين إلى المواقع نفسها نشطة.وتأتي هذه النتائج رغم إعلان غوغل حظر أو إزالة 8.3 مليار إعلان مخالف خلال عام 2025، ما يثير تساؤلات حول فعالية أنظمة الرقابة وقدرتها على التصدي لأساليب الاحتيال الرقمي المتجددة.(إرم نيوز)