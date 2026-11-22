طُرح هاتف "بكسل 11" الجديد من للبيع في آب 2026، لكن الجديد لا يعني بالضرورة الأفضل، إذ يستخدم الشاشة نفسها بقياس 6.3 بوصة، وكاميرا التقريب البصري 5x الموجودة في طراز العام السابق.

ويحتفظ الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، فيما زادت سعة بطاريته بمقدار 15 مللي أمبير فقط. ورغم مضاعفة مساحة التخزين، ارتفع سعره إلى 899 دولاراً، أي بزيادة 100 دولار مقارنة بسعر إطلاق هاتف "Pixel 10".

أما بالنسبة إلى جدوى الترقية من "Pixel 10" إلى "Pixel 11"، فلا تبدو الخطوة مستحقة، إذ يُنصح بالاحتفاظ بالهاتف الحالي. في المقابل، تبدو المزايا أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مالكي «Pixel 9»، فالانتقال إلى الجيل الجديد يوفر كاميرا تقريب بصري، وعمر بطارية أطول، وسنتين إضافيتين من تحديثات البرامج.

ما الجديد في Pixel 11؟ Advertisement

يعمل الهاتف بمعالج "Tensor G6"، بديلاً عن "Tensor G5" المستخدم في الإصدار السابق. وتقول غوغل إن المعالج الجديد يحسّن سرعة تصفح الإنترنت بنسبة 25%، وسرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 15%.

كما حصلت الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل على مستشعر أكبر، يُقال إنه أكثر حساسية للضوء بنسبة 56%، فيما ارتفعت قدرة التكبير الفائق إلى 30 ضعفاً، مقارنة بـ20 ضعفاً في الطراز السابق.

وزادت قدرة الشحن اللاسلكي من 15 واطاً إلى 25 واطاً، وأصبحت سعة التخزين الأساسية 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت.

ورغم أن خاصية التكبير 30 ضعفاً تبدو لافتة، أظهرت الاختبارات العملية أن الصور الملتقطة بهذه التقنية تبدو جيدة على شاشة الهاتف، لكنها تفقد كثيراً من التفاصيل عند عرضها على شاشة الكمبيوتر المحمول. كما تميز الهاتف بالسرعة والسلاسة، مع الإشارة إلى أن قدراته لم تخضع لاختبارات مكثفة.

وفي صفحة المقارنة مع "Pixel 10"، تدرج غوغل ميزتين حصريتين للكاميرا في الإصدار الجديد، هما "Magic Capture" و"Camera Looks". وتتيح الأولى تسجيل مقطع فيديو قصير واستخراج أفضل اللقطات منه كصور ثابتة، فيما تسمح الثانية بضبط فلتر افتراضي وتعديله.

لكن هاريش جونالاغادا، من موقع " Central"، يشير إلى أن معظم إضافات البرامج الجديدة ستصل إلى هواتف «Pixel» الأقدم عبر تحديثات غوغل الدورية.

ويرى أن استبعاد هاتين الميزتين من المقارنة، أو إتاحتهما لهاتف "Pixel 10"، يعني أن المستخدم يدفع فعلياً مقابل معالج أسرع، ومضاعفة سعة التخزين الأساسية، وشحن لاسلكي أسرع، وهي تحسينات يصعب تبريرها بسعر 899 دولاراً، خصوصاً لمن اشترى "Pixel 10" عام 2025.

وضع مختلف لمالكي Pixel 9

يضم هاتف "Pixel 9" كاميرتين خلفيتين، رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وفائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل، مع إمكانية التكبير الفائق بدقة تصل إلى 8 أضعاف.

أما «Pixel 11»، فيضيف كاميرا تقريب بدقة 10.8 ميغابكسل، مع تقريب بصري 5x وتثبيت بصري للصورة. ويوفر ذلك نطاق تقريب بصرياً أوسع مقارنة بهاتف " 17" الذي يبلغ سعره 799 دولاراً ولا يتضمن كاميرا تقريب مخصصة، أو "Galaxy S26" بسعر 899 دولاراً، الذي تقتصر كاميرته المخصصة للتقريب، بدقة 10 ميغابكسل، على تقريب 3x.

وعلى صعيد البطارية، تبلغ سعة بطارية "Pixel 9" نحو 4700 مللي أمبير/ساعة، وتقدّر غوغل عمر تشغيلها بأكثر من 24 ساعة، في حين تصل سعة بطارية "Pixel 11" إلى 4985 مللي أمبير/ساعة، مع عمر تشغيل تقديري يتجاوز 30 ساعة.

ويتميز الإصدار الجديد أيضاً بتقنية المغناطيس "Pixelsnap"، التي تتيح تثبيت شواحن «Qi2» المغناطيسية وحوامل الشحن مباشرة، من دون الحاجة إلى غطاء خاص، وهي ميزة غير متوافرة في "Pixel 9".

كذلك، تتمتع شاشة "Pixel 11" بسطوع أعلى يصل إلى 3000 شمعة/م²، مقارنة بـ2700 شمعة/م² في «Pixel 9».

إلى متى يستمر دعم هواتف Google Pixel؟

تضمن غوغل سبع تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية، اعتباراً من تاريخ طرح كل هاتف "Pixel" للبيع في .

وبحسب هذه السياسة، يستمر دعم "Pixel 9" حتى آب 2031، و"Pixel 10" حتى آب 2032، و"Pixel 11" حتى آب 2033.

وإذا كان تراجع أداء بطارية "Pixel 9" هو السبب وراء التفكير في الترقية، فإن استبدال البطارية الأصلية قد يكون خياراً أقل تكلفة، إذ تبلغ كلفته نحو 50 دولاراً لدى "iFixit". كما توفر غوغل تقديرات لأسعار الإصلاح عبر البريد من خلال أداة إلكترونية مخصصة.

وبناءً على هذه المقارنة، يُنصح مالكو "Pixel 10" بالتفكير في الانتظار حتى إطلاق "Pixel 12" على الأقل، نظراً إلى محدودية التحسينات التي يقدمها الإصدار الجديد مقابل سعره.

أما بالنسبة إلى مالكي "Pixel 9"، فتُعد إضافة كاميرا التقريب الميزة الأبرز، لأنها تقدم إمكانات لا يمكن توفيرها بمجرد تحديث البرامج. ومع ذلك، إذا كان الهاتف لا يزال يلبي الاحتياجات اليومية، ولم يكن المستخدم يحتاج إلى تقريب يتجاوز 2x بشكل متكرر، فلا تبدو هناك ضرورة لإنفاق 899 دولاراً على الترقية.