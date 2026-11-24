يشهد قطاع السيارات تحولًا في أساليب التحكم بالأنظمة والتقنيات المدمجة، مع تزايد الاعتماد على والمساعدات الصوتية، في توجه قد يقلّص حاجة السائق إلى لمس الشاشات والتنقل بين القوائم لتنفيذ المهام المختلفة.

ويأتي مساعد الذكي "جيميناي" في مقدمة هذه التقنيات، إذ يتيح للسائق التفاعل معه من خلال محادثات طبيعية، وفهم طلباته وتنفيذ مجموعة من الوظائف من دون الحاجة إلى استخدام اليدين، ما يفتح الباب أمام تجربة قيادة تعتمد بصورة أكبر على .

محادثات طبيعية ومهام متعددة

على عكس أنظمة الأوامر الصوتية التقليدية التي تتطلب استخدام عبارات محددة، يسمح "جيميناي" للسائق بالتحدث بأسلوب عادي وطرح أسئلة متتابعة ضمن المحادثة نفسها. فعلى سبيل المثال، يمكنه طلب البحث عن مطعم على مسار رحلته، ثم الاستفسار عن مواقف السيارات أو طبيعة المكان، من دون الاضطرار إلى إعادة الطلب من البداية.

وتتجاوز وظائف المساعد الذكي خدمات الملاحة، لتشمل تشغيل الموسيقى والتعامل مع الرسائل والمكالمات، فضلًا عن تقديم معلومات تتعلق بالسيارة، بالاستناد إلى دليل المستخدم الخاص بطرازها، بما يتيح للسائق الاستفسار عن الإعدادات والوظائف المتاحة.

أما في المركبات التي تتضمن خدمات غوغل المدمجة، فتتسع إمكانات التحكم لتشمل بعض وظائف السيارة، مثل تعديل درجة حرارة المقصورة أو تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج، إذ يستطيع النظام تفسير المقصود من كلام السائق حتى لو لم يستخدم صيغة أمر مباشرة.

وتحظى أيضًا باستفادة من هذه التقنية، إذ يمكن للسائق الاستفسار عن مستوى شحن البطارية المتوقع عند الوصول إلى وجهته، أو تحديد محطات الشحن القريبة، فضلًا عن البحث عن أماكن مناسبة للتوقف خلال عملية الشحن.

الذكاء الشخصي لتنفيذ طلبات أكثر تعقيدًا

وتتطور قدرات "جيميناي" مع ميزة "الذكاء الشخصي" (Personal Intelligence)، التي أعلنت غوغل وصولها إلى السيارات في تشرين الأول 2026. وتتيح هذه الخاصية، بعد الحصول على موافقة المستخدم، الاستفادة من بيانات وخدمات مرتبطة بحسابه، من بينها Gmail وتقويم غوغل وصور غوغل وخرائط غوغل ويوتيوب.

ومن شأن ذلك أن يسمح للمساعد بالتعامل مع طلبات تتطلب جمع معلومات من أكثر من مصدر. فيمكن للسائق، مثلًا، الاستفسار عن موعد رحلته الجوية وبوابة الصعود إلى الطائرة، بالاستناد إلى رسالة تأكيد الحجز، أو طلب التوجه إلى موعد سبق أن سجّله في تقويمه، من دون الحاجة إلى إدخال العنوان يدويًا.

وتتوفر هذه الإمكانات عبر نظام " Auto"، الذي يربط الهاتف بشاشة السيارة، وكذلك في المركبات التي تأتي مزودة بخدمات غوغل المدمجة، مع اختلاف توافر بعض الخصائص وآلية عملها وفقًا لنظام التشغيل وطراز السيارة.

هل تختفي شاشات اللمس من السيارات؟

على الرغم من التطور الذي تشهده المساعدات الذكية، لا تشير هذه التحولات بالضرورة إلى نهاية شاشات اللمس في السيارات، فهي لا تزال تؤدي دورًا أساسيًا في عرض الخرائط ومعلومات القيادة وإتاحة التحكم المباشر بالعديد من الوظائف.

لكن ما قد يتغير هو طبيعة استخدامها، مع انتقال جزء متزايد من المهام اليومية إلى التفاعل الصوتي، بدلًا من الضغط على الأيقونات وفتح القوائم والانتقال بين الشاشات. وبذلك، قد تصبح الشاشة وسيلة مساندة، فيما يتولى المساعد الذكي تنفيذ عدد أكبر من طلبات السائق عبر المحادثة.

في المقابل، يطرح هذا التطور تحديات مرتبطة بالخصوصية، لا سيما أن ربط المساعد بالبريد الإلكتروني والصور والتقويم يتيح له التعامل مع معلومات شخصية. وتقول غوغل إن تفعيل الربط بين التطبيقات يتطلب موافقة المستخدم، الذي يمكنه أيضًا تعطيل الميزة أو تحديد التطبيقات المسموح لها بمشاركة بياناتها.

وعليه، لا يبدو أن مستقبل السيارات يتجه حتمًا نحو الاستغناء عن الشاشات، بل نحو إعادة تعريف دورها، من خلال تقليل الاعتماد على اللمس وتعزيز التواصل الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.