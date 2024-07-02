هولندا تطيح برومانيا وتتأهل إلى ربع نهائي "يورو 2024"

تمكن منتخب هولندا من التأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد تخطي منتخب رومانيا بنتيجة (3-0).

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وبدأ المنتخب الروماني بشكل جيد في الدقائق الـ15 الأولى، لكن الكفة مالت لصالح هولندا ابتداء من الدقيقة 20، بعد هدف مميز جداً بتسديدة جانبية قوية من خاكبو. وبدأ المنتخب الروماني بشكل جيد في الدقائق الـ15 الأولى، لكن الكفة مالت لصالح هولندا ابتداء من الدقيقة 20، بعد هدف مميز جداً بتسديدة جانبية قوية من خاكبو.



وفي الشوط الثاني أطبق المنتخب الهولندي على سيطرته وسنحت له عدة فرص للتسجيل لكن النتيجة بقيت على حالها، حتى الدقيقة 83 . وفي الشوط الثاني أطبق المنتخب الهولندي على سيطرته وسنحت له عدة فرص للتسجيل لكن النتيجة بقيت على حالها، حتى الدقيقة 83 .