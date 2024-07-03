Advertisement

رياضة

قلبه كان في خطر خلال مواجهة سلوفينيا.. رونالدو ينجو من ليلة أوروبية سوداء!

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1218565-638555907525161706.jpeg
Doc-P-1218565-638555907525161706.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليلة عصيبة للغاية مع منتخب بلاده الإثنين، خلال مواجهة سلوفينيا، في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب البرتغال تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0)؛ في مباراة شهدت إهدار رونالدو لـ"ضربة جزائية"، في الدقيقة 105.
Advertisement

وفي ظل كل هذه التقلبات التي شهدتها المباراة، استعرض ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ووب" العالمية المتخصصة في التقنيات القابلة للارتداء، "دقات قلب" رونالدو في مواجهة سلوفينيا.
 
وهذه الدقات تم قياسها من خلال "سوار تابع لشركة ووب"، يضعه الأسطورة البرتغالية في يده، سواء في التدريبات أو حتى في المباريات، وآخرها أمام سلوفينيا.

وحسب ما استعرضه أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وصلت دقات قلب كريستيانو رونالدو، إلى أعلى درجاتها لأي إنسان "فوق الـ180 دقة في الدقيقة"، خلال تنفيذ زميله برناردو سيلفا، ركلة جزاء البرتغال "الأخيرة" ضد سلوفينيا، والتي صعدت بالمنتخب الوطني، إلى ربع نهائي "اليورو".
 
 
Will Ahmed


وأيضًا، ظهر خلال البيانات التي استعرضها الرئيس التنفيذي لشركة "ووب"، أن أقل معدل لدقات قلب رونالدو، في مواجهة البرتغال وسلوفينيا؛ كان خلال تنفيذه هو شخصيًا الركلة الجزائية "الأولى" لمنتخب بلاده. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:23 | 2024-07-03
23:36 | 2024-07-02
23:00 | 2024-07-02
16:25 | 2024-07-02
15:54 | 2024-07-02
15:22 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24