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رياضة

مشجعات كأس أوروبا يتعرضن لـ"التحرش الجنسي".. ومفاجأة كبيرة بهويّة المتّهم!

Lebanon 24
03-07-2024 | 05:21
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ألقت شرطة برلين القبض على رجل ثمانيني بتهمة التحرش الجنسي بعدد كبير من المشجعات الحاضرات لمباريات كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "فيلت" الألمانية أن شرطة برلين تلقت الكثير من البلاغات حول تعرض عدد كبير من المشجعات لتحرش جنسي أثناء مشاهدتهن لمباريات كأس أوروبا الحالية، لكن لم يتم التعرف عليه نظراً لكثافة الحشود المتواجدة في المناطق التي وقعت بها الحوادث.
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وقالت: "تلقت الشرطة بلاغاً بعد آخر من عدة فتيات يشتكين من تعرضهن للتحرش، ولكن واحدة منهن استطاعت التقاط صورة للرجل المتهم وقدمتها للشرطة".

وأضافت: "اكتشفت الشرطة أن الرجل المتهم يبلغ من العمر 80 عاماً، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة من قبل، وتم أخذ بصماته وأُطلِق سراحه بانتظار مزيد من التحقيقات". (العربية)

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