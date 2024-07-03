أزمة محتملة بين ليفربول ومحمد صلاح.. ما سببها؟

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ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، ان هناك أزمة محتملة بين ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بسبب الجناح الإسباني نيكو ويليامز.ووفقاً للصحيفة، انضمام ويليامز إلى ليفربول، قد يثير أزمة بين النادي ومحمد صلاح بسبب رغبة ويليامز في الحصول على راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني.وفي ظل تبقي موسم واحد فقط على عقد صلاح في أسوار "أنفيلد"، واحتمالية توقيعه عقدا جديدا، سيطالب إدارة "الريدز" برفع قيمة راتبه.يشار الى ان صلام يتقاضى حاليا 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وبالتالي في حال تمديد عقده ربما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.