نداء من مبابي: لا تسمحوا لليمين المتطرف بالوصول إلى السلطة!

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علّق قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي على نتائج الانتخابات في بلده واصفا إيّاها بـ"الكارثية"، مع اقتراب حكومة يمينية متطرفة من الحكم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.وقال مبابي يوم الخميس إن الناس بحاجة للخروج للتصويت "الآن، أكثر من أي وقت مضى، لأن الوضع خطير".وأضاف عن طريق مترجم: "لن ندع بلدنا يسقط في أيدي هؤلاء الأشخاص". (سكاي نيوز عربية)