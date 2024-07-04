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رياضة

مبابي يتوعّد رونالدو: أتمنى لك ليلة حزينة

Lebanon 24
04-07-2024 | 14:46
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مبديا احترامه الشديد، صرّح الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بأنه يرغب في الفوز على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة بين منتخبيهما، غدا الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024" بألمانيا.
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وقال مبابي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة ضد البرتغال: "الكل يعرف أني أعشق رونالدو، هناك اتصال دائم بيننا، وسيبقى أسطورة في كرة القدم، لكن كل هذا لا يؤثر على رغبتي في الفوز عليه غدا".

وواصل المهاجم الفرنسي: "أحترم رونالدو وبشدة، إنه يستحق كل التقدير على عظمته، لكن أتمنى ألا يحظى بليلة سعيدة غدا، نريد الوصول لنصف النهائي". (روسيا اليوم)
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