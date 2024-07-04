مبابي يتوعّد رونالدو: أتمنى لك ليلة حزينة

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مبديا احترامه الشديد، صرّح الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بأنه يرغب في الفوز على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة بين منتخبيهما، غدا الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024" بألمانيا.وقال مبابي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة ضد البرتغال: "الكل يعرف أني أعشق رونالدو، هناك اتصال دائم بيننا، وسيبقى أسطورة في كرة القدم، لكن كل هذا لا يؤثر على رغبتي في الفوز عليه غدا".وواصل المهاجم الفرنسي: "أحترم رونالدو وبشدة، إنه يستحق كل التقدير على عظمته، لكن أتمنى ألا يحظى بليلة سعيدة غدا، نريد الوصول لنصف النهائي". (روسيا اليوم)