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رياضة

إنجاز جديد لأنس جابر

Lebanon 24
04-07-2024 | 16:34
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تمكنت النجمة التونسية أنس جابر من الوصول إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك على حساب ألأميركية، روبن مونتغمري، المصنفة 161 عالميا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة وعشر دقائق فقط.
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وستواجه أنس جابر "وزيرة السعادة التونسية" في الدور الثالث للبطولة، الأوكرانية يلينا سفيتولينا، التي تغلبت بدورها على الألمانية يولينيماير، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا. (روسيا اليوم)
 
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