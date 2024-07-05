في مباراة نارية.. إسبانيا تهزم ألمانيا ضمن منافسات "يورو 2024" (صور وفيديو)

فرصة فولكروغ في القائم 😨😨😨

pic.twitter.com/StlKmXHjui — عمرو (@bt3) July 5, 2024

وفي الدقيقة 88، تمكنت ألمانيا من إنقاذ نفسها أمام جماهيرها، حيث سجل فيرتز هدف التعادل، إذ يعتبر هذا هدفه الثالث في 23 مباراة دولية له مع المانيا.

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في الوقت الحاااااااااااسم، المانيا تسجل التعادل



هدف التعادل عن طريق فيرتز، اسيست كيميتش



🇩🇪 المانيا 1-1 اسبانيا 🇪🇸

pic.twitter.com/tn4G20GxFF — عمرو (@bt3) July 5, 2024

ومع هذا الهدف، دخلت المباراة في أشواطها الإضافية التي أشعلت المنافسة، حيث أرسل فيرتز في الدقيقة 92 عرضية خطيرة داخل المنطقة لكن الدفاع الإسباني أبعد الكرة إلى ركلة ركنية لألمانيا.

وفي الدقيقة 105، كاد فيرتز صاحب الهدف الأول أن يضاعف النتيجة لألمانيا عبر تسديدة يسارية مرت محاذية لمرمى نوير، حيث انتهى الشوط الاضافي الاول بعدها بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، طالب اللاعبون الألمان بركلة جزاء بعد لمس كوكوريلا الكرة بيده داخل المنطقة إلا أن الحكم الإنكليزي قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة 108، قاد الثنائي موسيالا وفيرتز هجمة مرتدة خطيرة ثم مررت الكرة نحو فولكروغ الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وصولا إلى الدقيقة 119 من عمر الشوط الإضافي الثاني حيث خطف اللاعب البديل ميرينو هدفا قاتلا بعد تسديدة رأسية متقنة أسكنها على يمين الحارس نوير، لتتقدم إسبانيا 2-1 على ألمانيا.

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غدااااااااااااااااااارة، إسبانيا تسجل هدف الفوز



هدف الفوز من ميرينو في الدقيقة 119 😨😨



🇩🇪 المانيا 1-2 إسبانيا 🇪🇸

pic.twitter.com/NkGzIZVmWM — عمرو (@bt3) July 5, 2024

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