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رياضة

في مباراة نارية.. إسبانيا تهزم ألمانيا ضمن منافسات "يورو 2024" (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:40
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شهدت منافسات بطولة "يورو2024" مباراة حماسية ومثيرة بين إسبانيا والمانيا، حيث تمكنت إسبانيا من حجز بطاقة لها في المربع الذهبي، بعد الفوز بنتيجة 2-1 على المنتخب الالماني.

وكانت قد بدأت المباراة بشكل متكافئ بين الفريقين، حيث سيطر التعادل على الشوط الأول من القمة الكروية الاستثنائية.

وفي تفاصيل مجريات الشوط الاول، كاد بيدري أن يشعل المواجهة بهدف مبكر لإسبانيا، لكن الحارس نوير تصدى لتسديدته من خارج المنطقة. 

وبعد هذا التهديد بست دقائق، غادر بيدري الملعب بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة.

وفي الدقيقة 14 استمرت إسبانيا بالضغط حيث نفذ لامين جمال ركلة حرة مباشرة، إلا أن الكرة مرت بمحاذاة مرمى ألمانيا.

ومع بداية الشوط الثاني، سجّلت إسبانيا الهدف الأول في الدقيقة 52، حيث سجل أولمو الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من لامين جمال.
 
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الهدف هذا أشعل الفريق الالماني الذي شنّ هجمات متتالية على المرمى الإسباني، حيث أضاع اللاعبون فرص ذهبية أمام المرمى.
 
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