في مباراة نارية.. إسبانيا تهزم ألمانيا ضمن منافسات "يورو 2024" (صور وفيديو)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
إسبانيا تتقدم، إسبانيا تسجل الهدف الأول، اولمو يسجل
اسيست لامين يامال، الموهبة الكبيرة يصنع
🇪🇸 اسبانيا 1-0 المانيا 🇩🇪
pic.twitter.com/l6ozAOAuiV
— عمرو (@bt3) July 5, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
إسبانيا تتقدم، إسبانيا تسجل الهدف الأول، اولمو يسجل
اسيست لامين يامال، الموهبة الكبيرة يصنع
🇪🇸 اسبانيا 1-0 المانيا 🇩🇪
pic.twitter.com/l6ozAOAuiV
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
هدف محقق يضيع من هافيرتز 😨
pic.twitter.com/do7lP9NH2v
— عمرو (@bt3) July 5, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
هدف محقق يضيع من هافيرتز 😨
pic.twitter.com/do7lP9NH2v
فرصة فولكروغ في القائم 😨😨😨
pic.twitter.com/StlKmXHjui
— عمرو (@bt3) July 5, 2024
فرصة فولكروغ في القائم 😨😨😨
pic.twitter.com/StlKmXHjui
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
في الوقت الحاااااااااااسم، المانيا تسجل التعادل
هدف التعادل عن طريق فيرتز، اسيست كيميتش
🇩🇪 المانيا 1-1 اسبانيا 🇪🇸
pic.twitter.com/tn4G20GxFF
— عمرو (@bt3) July 5, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
في الوقت الحاااااااااااسم، المانيا تسجل التعادل
هدف التعادل عن طريق فيرتز، اسيست كيميتش
🇩🇪 المانيا 1-1 اسبانيا 🇪🇸
pic.twitter.com/tn4G20GxFF
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
غدااااااااااااااااااارة، إسبانيا تسجل هدف الفوز
هدف الفوز من ميرينو في الدقيقة 119 😨😨
🇩🇪 المانيا 1-2 إسبانيا 🇪🇸
pic.twitter.com/NkGzIZVmWM
— عمرو (@bt3) July 5, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
غدااااااااااااااااااارة، إسبانيا تسجل هدف الفوز
هدف الفوز من ميرينو في الدقيقة 119 😨😨
🇩🇪 المانيا 1-2 إسبانيا 🇪🇸
pic.twitter.com/NkGzIZVmWM