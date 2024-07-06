يورو 2024: هل حرم الحكم ألمانيا من ركلة جزاء؟ فيديو يكشف

ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، أثارت حالة تحكيمية خلال المباراة التي جمعت أمس الجمعة المنتخب الاسباني مع المنتخب الألماني الكثير من الجدل.



فقد سدد اللاعب الألماني جمال موسيالا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بيد المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، وذهب إلى خارج أرضية الملعب.



وطالب لاعبو المنتخب الألماني بركلة جزاء، ولكن حكم الساحة الدولي الإنكليزي، أنتوني تايلور (45 عاما)، لم يحتسب أي شيء.

ركلة جزاء غير محتسبه لمنتخب ألمانيا اليد مفتوحه والكرة رايحة للمرمى ويجب تتدخل تقنية الفيديو ويبقى السؤال هل يعاقب اللاعب اللي كان في موقف تسلل والقانون يقول وجود اللاعب مجرد في موقف تسلل لا يعاقب عليه وايضا لمسة اليد حدثت قبل pic.twitter.com/fp8W39tk9M — Ibrahim Almuhairi (@ibrahimalmhairi) July 5, 2024 Advertisement

ويرى البعض أن سبب عدم احتساب ركلة الجزاء هو وجود تسلل على المهاجم الألماني فولكروغ قبل لمسة اليد الواضحة على كوكوريلا.(روسيا اليوم)



