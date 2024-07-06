يورو 2024: هل حرم الحكم ألمانيا من ركلة جزاء؟ فيديو يكشف

ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، أثارت حالة تحكيمية خلال المباراة التي جمعت أمس الجمعة المنتخب الاسباني مع المنتخب الألماني الكثير من الجدل.
فقد سدد اللاعب الألماني جمال موسيالا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بيد المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، وذهب إلى خارج أرضية الملعب.
وطالب لاعبو المنتخب الألماني بركلة جزاء، ولكن حكم الساحة الدولي الإنكليزي، أنتوني تايلور (45 عاما)، لم يحتسب أي شيء.
ويرى البعض أن سبب عدم احتساب ركلة الجزاء هو وجود تسلل على المهاجم الألماني فولكروغ قبل لمسة اليد الواضحة على كوكوريلا.(روسيا اليوم)