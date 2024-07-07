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رياضة

تدريبات المنتخب الفرنسي مستمرة استعداداً لمواجهة إسبانيا

Lebanon 24
07-07-2024 | 08:00
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أجرى منتخب فرنسا حصة تدريبية استعدادا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائيّ بطولة أمم أوروبا 2024، بعد فوزه على البرتغال بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وستكون كتيبة المدرّب ديدييه ديشان، وبعد تجاوزِها البرتغال في ربع النهائيّ، في مهمّة صعبة أمام منتخب لاروخا الذي أطاح بالمنتخب الألمانيّ مستضيف البطولة 2-1.
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