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رياضة

بيدري يرد على رسالة توني كروس بعد إصابته في يورو 2024

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:30
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أكد نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، بيدري، أنه يتقبل اعتذار النجم الألماني توني كروس، الذي تسبب في إصابته بالركبة، أنهت مشواره في "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
وخرج بيدري مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال مباراة المنتخبين التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا (2-1).
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ورد بيدري عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.
وقال النجم الإسباني: "شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".
وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا، حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا بعد غد الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024".
وأوضح: "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".
وأتم "لقد حان دوري في هذا الأسبوعي للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، دعمكم ودعم الجميع أمر لا يصدق. لقد مر الجزء الأصعب وبدأ طريق العودة لنكون في قمة اللعبة، إلى الأمام يا إسبانيا".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع. (روسيا اليوم)
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