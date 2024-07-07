27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بيدري يرد على رسالة توني كروس بعد إصابته في يورو 2024
Lebanon 24
07-07-2024
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، بيدري، أنه يتقبل اعتذار النجم الألماني توني كروس، الذي تسبب في إصابته بالركبة، أنهت مشواره في "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
وخرج بيدري مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال مباراة المنتخبين التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا (2-1).
Advertisement
ورد بيدري عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.
وقال النجم الإسباني: "شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".
وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا، حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا بعد غد الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024".
وأوضح: "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".
وأتم "لقد حان دوري في هذا الأسبوعي للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، دعمكم ودعم الجميع أمر لا يصدق. لقد مر الجزء الأصعب وبدأ طريق العودة لنكون في قمة اللعبة، إلى الأمام يا إسبانيا".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
00:33 | 2024-07-07
07/07/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:48 | 2024-07-07
منتخب إسبانيا يستعين بأجهزة "ناسا" لإيقاف مبابي
13:21 | 2024-07-07
جوائز بـ60 مليون دولار.. ماذا وراء إقامة بطولة "الرياضات الإلكترونية" بالسعودية؟
12:00 | 2024-07-07
"رمز الغش".. كيف فازت إنكلترا على سويسرا بركلات الترجيح؟
10:00 | 2024-07-07
بورتو يودع بيبي.. والدوري السعودي في انتظاره؟
08:00 | 2024-07-07
تدريبات المنتخب الفرنسي مستمرة استعداداً لمواجهة إسبانيا
07:07 | 2024-07-07
جون سينا يعلن اعتزاله عالم المصارعة!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 02:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 02:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 02:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24