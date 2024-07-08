استقطاب مواهب... السعودية تجنس سورية وتونسية ولاعبين آخرين

في إطار استقطاب المواهب، أعلنت السلطات السعودية عن تجنيس 8 لاعبين، بينهم سورية وتونسية في سن 13 و15 عاما.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الموافقة على التجنيس صدرت من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرياضيين المجنسين "يمثلون فرصا واعدة لرفد المنتخبات السعودية في كثير من الرياضات المختلفة، ويأتي ذلك في ظل توجه السعودية لتطوير القطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

Advertisement

وذكرت صحيفة "الرياضية"، الأحد، أن من بين من تم منحهم الجنسية السعودية لاعبة كرة القدم الأميركية، مريم التميمي، والحارس عبد الباسط سليمان عبد الله.

وفي ألعاب القوى، منحت الجنسية للاعب، محمد بن داود تولو، واللاعب، عبد الله أبكر محمد. وفي التنس، منحت الجنسية للبريطاني، عيسى شير علي، والفرنسية من أصل تونسي، ميسان حسين (15 عاما).





وفي رياضة الغولف، تم منح الجنسية للاعب، شيرجيو موسى عارف. وفي المواي تاي منحت الجنسية للاعبة السورية، تسنيم القصاب (13 عاما). (الحرة)