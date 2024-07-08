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رياضة
فولفسبورغ يضم الجزائري محمد عمورة
Lebanon 24
08-07-2024
|
10:54
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أعلن فولفسبورغ الألماني اليوم الإثنين عن التعاقد مع الجزائري محمد عمورة.
وجاء في الموقع الرسمي لنادي فولفسبورغ عبر الإنترنت: "يسعدنا الإعلان عن انضمام عمورة إلى صفوفنا".
وكان عمورة عنصراً بارزاً مع سانت جيلواز البلجيكي في الموسم الفائت وقد أبدى سعادته بالانتقال إلى فولفسبورغ.
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واحتل فولفسبورغ المركز الثاني عشر في الدوري الألماني الموسم الماضي.
المصدر: بي إن سبورتس
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