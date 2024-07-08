فولفسبورغ يضم الجزائري محمد عمورة

أعلن فولفسبورغ الألماني اليوم الإثنين عن التعاقد مع الجزائري محمد عمورة.

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وجاء في الموقع الرسمي لنادي فولفسبورغ عبر الإنترنت: "يسعدنا الإعلان عن انضمام عمورة إلى صفوفنا".وكان عمورة عنصراً بارزاً مع سانت جيلواز البلجيكي في الموسم الفائت وقد أبدى سعادته بالانتقال إلى فولفسبورغ.واحتل فولفسبورغ المركز الثاني عشر في الدوري الألماني الموسم الماضي.