إنكلترا تنهي تحضيراتها استعدادا لموقعة

أنهى المنتخب الإنكليزي تحضيراته لمواجهة نظيره الهولندي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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وتأهّل المنتخب الإنكليزي إلى المربع الذهبي بالرغم من أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في الوقت الأصلي خلال مبارياته الخمس التي خاضها إلى حد الآن وجاء فوزه الوحيد في مباراته الأولى في المجموعة الثالثة ضد صربيا.ويسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى بلوغ أول نهائي عبر تاريخه خارج إنكلترا. (بي إن سبورتس)